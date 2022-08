Có gì ẩn trong thư mời sự kiện iPhone 14 của Apple

Dưới đây là một số phỏng đoán về các tính năng mới sẽ đến với iPhone 14 dựa vào những gì thể hiện trong nội dung thư mời.

Kết nối vệ tinh?

Với chủ đề không gian của thư mời, một trong những khả năng rõ ràng nhất là nó gợi ý về các tính năng kết nối vệ tinh mới. Tính năng này lần đầu tiên được báo cáo xuất hiện trên iPhone 13 vào năm ngoái, tuy nhiên điều đó cuối cùng đã không xảy ra.

Vào tháng 3, 9to5Mac đã báo cáo rằng Apple vẫn đang làm việc trên các tính năng vệ tinh này và chúng có thể trở thành một phần của iPhone 14 trong năm nay. iOS 16 cũng thêm biểu tượng “SOS” mới vào thanh trạng thái iPhone xuất hiện khi iPhone mất kết nối di động.

Tính năng vệ tinh dự kiến ​​sẽ cho phép người dùng kết nối với vệ tinh khi họ mất dịch vụ di động để liên lạc với người trợ giúp ưu tiên trong các tình huống khẩn cấp. Bloomberg đã báo cáo rằng có hai tính năng vệ tinh: một để nhắn tin trong ứng dụng Messages và cung cấp cơ chế báo cáo trực tiếp hơn cho các trường hợp khẩn cấp lớn, như tai nạn máy bay và chìm tàu.

Cho dù tính năng này có hiện thực hóa với iPhone 14 năm nay hay không thì vẫn còn phải xem, nhưng ảnh minh họa của sự kiện dường như là một gợi ý rõ ràng về nó.

Các tính năng máy ảnh mới

Một tin đồn hồi đầu năm nay cho biết Apple đang phát triển các tính năng chụp ảnh thiên văn mới cho iPhone. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất máy ảnh của iPhone trong các tình huống thiếu sáng, đặc biệt là bên ngoài.

Nếu tính năng này hoạt động hiệu quả, iPhone sẽ có thể phát hiện mặt trăng hoặc các ngôi sao, sau đó sử dụng thời gian phơi sáng lâu hơn và xử lý nội bộ nhiều hơn để hoàn thiện hình ảnh. Đây là một tính năng đã được cung cấp bởi một số thiết bị Android cạnh tranh, vì vậy việc Apple đang phát triển một tính năng đối đầu là rất hợp lý.

Apple cũng đang tiến hành nâng cấp phần cứng camera của iPhone trong năm nay, bao gồm cảm biến 48MP mới. Dĩ nhiên, iPhone 15 vào năm sau dự kiến sẽ sử dụng một ống kính tiềm vọng mới mang lại sự tăng cường lớn hơn cho các tính năng zoom quang.

Màn hình Always On

Cuối cùng, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dự kiến ​​sẽ có màn hình Always On mới lần đầu tiên. Vấn đề ở đây với thư mời là chủ đề không gian yếu hơn so với kết nối với vệ tinh. Tuy nhiên, tác phẩm nghệ thuật trên thư mời rất tối và không gian có thể liên quan theo một cách nào đó với màn hình OLED luôn bật.

Xét cho cùng, mặc dù tác phẩm nghệ thuật trong thư mời của Apple không bao giờ rõ ràng và gợi ý về điều gì đó sẽ được mong đợi tại sự kiện, nhưng quá khứ cho thấy chúng thường ám chỉ một cách tinh tế về điều gì đó sẽ được công bố. Đôi khi nó chỉ là một gợi ý về hình nền mới, trong khi những lần khác đó là gợi ý về các sản phẩm và tính năng mới. Đó là suy đoán của bất kỳ ai, nhưng thật thú vị.

