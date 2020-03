Chính thức: Apple ra mắt MacBook Air 2020 với giá chỉ từ 1.000 USD

Thứ Năm, ngày 19/03/2020 07:00 AM (GMT+7)

Bất chấp diễn biến phức tạp của virus Covid- 19, Apple vẫn tung dòng máy tính xách tay MacBook Air 2020 với giá hấp dẫn.

Apple đã khiến giới công nghệ bất ngờ khi công bố dòng MacBook Air 2020 có giá bán rẻ hơn 100 USD (tương đương 2,3 triệu đồng) so với “người tiền nhiệm” với mức giá khởi điểm từ 999 USD (khoảng 23,25 triệu đồng) cho phiên bản 256GB.

MacBook Air 2020.

Tùy chọn 256GB này được tích hợp màn hình Retina 13 inch (có tính năng True Tone); bộ xử lý Intel Core i3 lõi kép thế hệ thứ 10 tốc độ 1.1 GHz với Turbo Boost lên tới 3.2GHz, đồ họa Intel Iris Plus, RAM 8GB LPDDR4X, Touch ID và hai cổng Thunderbolts 3. Trong khi đó, phiên bản 1.299 USD (khoảng 30,24 triệu đồng) với cùng kích cỡ màn hình có chip Core i5 1,1 GHz với Turbo Boost lên tới 3,5 GHz và bộ nhớ 512 GB. Đáng chú ý, người dùng có thể lựa chọn phiên bản cao cấp nhất với bộ xử lý lên tới Core i7 lõi ​​tứ tốc độ 1,2 GHz với Turbo Boost lên tới 3,8GHz và bộ nhớ trong lên tới 2TB, gấp đôi mức tối đa trước đó.

Đáng chú ý, bàn phím của máy đã được nâng cấp lên bàn phím Magic chuyển đổi cắt kéo giống như MacBook Pro 16 inch năm ngoái, thay thế cho bàn phím Butterfly có vấn đề mà Apple sử dụng trên thế hệ trước. Vì thế, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi thao tác.

MacBook Air 2020 được tích hợp bàn phím Magic mới.

Apple cho biết MacBook Air mới mang lại hiệu năng gấp đôi so với phiên bản trước đó và có thể hỗ trợ màn hình 6K, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng MacBook Air. Đồ họa Intel Iris Plus mới sẽ hỗ trợ hiệu năng đồ họa nhanh hơn tới 80%, do đó các hoạt động chuyên sâu về đồ họa như chơi game và chỉnh sửa video sẽ nhanh hơn bao giờ hết.

Các điểm nổi bật khác trên MacBook Air 2020 mới bao gồm: ba micrô để thu âm giọng nói rõ hơn trong các cuộc gọi video và loa âm thanh nổi cao cấp.

MacBook Air năm nay vẫn có sẵn trong ba phiên bản màu sắc, bao gồm vàng, bạc và xám space; đi kèm bản dùng thử miễn phí một năm của Apple TV +. Sản phẩm đã cho phép đặt trước và sẽ được giao 2 - 4 ngày làm việc. Đáng tiếc, khách hàng không thể dùng thử MacBook Air 2020 vì tất cả các cửa hàng Apple Store ngoài Trung Quốc đã bị đóng cửa do lo ngại virus Covid- 19.

