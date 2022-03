Chiếc smartphone "độc nhất vô nhị", chưa ra mắt đã đòi đối đầu với iPhone

Chiếc điện thoại mang tên Nothing Phone (1) chạy hệ điều hành Nothing sẽ ra mắt vào tháng 4 hứa hẹn sẽ mang tới nhiều thú vị cho thị trường smartphone.

Vào ngày 23/3 vừa qua, Carl Pei – người đứng sau thương hiệu Nothing đã đưa ra các thông báo gây chấn động: công ty Nothing hướng tới mục tiêu trở thành “đối thủ” trong hệ sinh thái của Apple với các sản phẩm kết nối và hoạt động liền mạch. Trên thực tế, công ty đang chuẩn bị tung chiếc smartphone có tên gọi là Nothing phone (1), sẽ chạy giao diện người dùng tùy chỉnh trên Android có tên là Nothing OS.

Thiết kế lạ mắt của Nothing Phone (1).

Theo mô tả, điện thoại Nothing Phone (1) sẽ “thổi một luồng gió mới cho ngành công nghiệp smartphone đang ngủ quên”, mang lại giá trị tốt hơn cho người dùng với thiết kế có một không hai. Không có thông số kỹ thuật thực tế nào được hé lộ nhưng có dấu hiệu Nothing đang hợp tác với nhà cung cấp chip Qualcomm cũng như Samsung, Sony và Visionox (sẽ là các nhà cung cấp linh kiện chính).

Nothing Phone (1) sẽ được ra mắt vào tháng sau.

Thông tin về chiếc điện thoại thông minh kỳ lạ này sẽ được chia sẻ vào cuối mùa hè. Đáng chú ý, Nothing Phone (1) sẽ cung cấp 3 bản cập nhật hệ điều hành và 4 năm cập nhật bảo mật Android. Sơ đồ thiết kế của sản phẩm này cho thấy sẽ có đèn thông báo và mặt sau trong suốt, để lộ một số thành phần quan trọng.

Nhà sản xuất hứa hẹn, điện thoại sẽ cho trải nghiệm người dùng mượt mà và nhanh chóng mà không có bất kỳ phần mềm mở rộng hoặc ứng dụng hệ thống nặng nào. Giao diện có thiết kế ma trận điểm với phông chữ, biểu tượng và widget trên toàn hệ điều hành thống nhất.

Nothing Phone (1) sẽ là đối thủ của hệ sinh thái Apple.

Chưa hết, ông Pei cũng nói về bộ nhớ đệm RAM rộng sẽ giúp các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất khởi chạy nhanh hơn. Giao diện người dùng có các hoạt ảnh thay đổi nhẹ nhàng và thiết kế đồng nhất. Các ứng dụng của bên thứ nhất như máy ghi âm có thiết kế tối giản và tính năng tua lại thú vị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về chiếc điện thoại độc đáo này trong các tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.

