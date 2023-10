Chi phí sản xuất iPhone 15 Pro Max đắt cỡ nào?

Tỷ suất lợi nhuận của Apple đối với các sản phẩm của mình phụ thuộc chủ yếu vào việc giảm chi phí phần cứng so với giá bán cùng nhiều yếu tố quan trọng khác. Mặc dù mục đích là giảm chi phí nhưng đôi khi việc giới thiệu các tính năng mới sẽ đẩy chi phí đó lên cao.

iPhone 15 Pro Max có chi phí sản xuất khá cao.

Theo báo cáo từ Nikkei, chi phí sản xuất iPhone 15 Pro Max cao hơn rất nhiều so với iPhone 14 Pro Max. Báo cáo cho biết, chi phí vật liệu cho iPhone 15 Pro Max là 558 USD (khoảng 13,66 triệu đồng), tỷ lệ chi phí linh kiện chiếm tới 47%.

Con số này đắt hơn khoảng 12% so với iPhone 14 Pro Max.

Màn hình của iPhone 15 Pro Max đắt hơn 10% so với phiên bản iPhone 14 trong khi khung titan đẩy chi phí lên 43% và chip A17 Pro có giá cao hơn 27% so với A16 Bionic. Theo báo cáo, camera tele và hệ thống 4 lăng kính của chiếc smartphone cao cấp này cũng đắt hơn gấp 3,8 lần so với phiên bản tiền nhiệm.

Bộ tứ iPhone 15.

Các mẫu khác trong dòng iPhone 15 cũng có chi phí sản xuất đắt tương tự. Trong đó, iPhone 15 Pro tiêu tốn của Apple 523 USD (khoảng 12,8 triệu đồng) để sản xuất, tăng 8% so với phiên bản năm trước. iPhone 15 Plus có chi phí sản xuất 442 USD (khoảng 10,8 triệu đồng), cao hơn khoảng 10% so với iPhone 14 Plus.

Mặt khác, iPhone 15 có sự thay đổi cao nhất về giá thành với hóa đơn nguyên vật liệu trị giá 423 USD (tương đương 10,35 triệu đồng), đắt hơn khoảng 16% so với iPhone 14.

Trước đây, iPhone 14 Pro Max chỉ đắt hơn 3,7% so với iPhone 13 Pro Max.

Nguồn: [Link nguồn]