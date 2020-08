Chênh nhau 03 triệu đồng, nên mua iPhone SE hay iPhone 7 Plus?

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 09:00 AM (GMT+7)

iPhone SE 2020 và iPhone 7 Plus có giá chênh chỉ 03 triệu đồng nhưng có khá nhiều sự khác biệt, khiến nhiều người lưỡng lự khi chọn mua.

Kể từ khi được ra mắt, iPhone SE 2020 đã là tâm điểm của sự chú ý với nhiều lợi thế, đặc biệt là giá bán phải chăng của chúng. Khi về tới Việt Nam, chiếc iPhone này cũng được ưa chuộng với giá chỉ từ 12,99 triệu đồng, đặc biệt là những fan hâm mộ trung thành của "Nhà Táo". Nhưng iPhone 7 Plus chính là một trong số những lựa chọn tương đương trong cùng phân khúc giá này – thấp hơn khoảng 03 triệu đồng.

Cùng tìm hiểu những ưu nhược điểm của cặp iPhone và chọn ra thiết bị phù hợp nhất.

Thiết kế

iPhone SE 2020 có kích thước nhỏ gọn.

Điểm chung về thiết kế giữa iPhone SE 2020 và iPhone 7 Plus là cùng mang phong cách cổ điển. Cả hai đều có phím Home vật lý cùng Touch ID, viền màn hình dày, cùng sử dụng màn hình LCD. Tuy nhiên, iPhone 7 Plus có lợi thế hơn hẳn với kích thước lớn hơn – 5,5 inch, độ phân giải cao hơn (1080 x 1920 pixel), phù hợp cho những người thích sử dụng màn hình to để chơi game hay xem phim.

iPhone 7 Plus có kích thước màn hình lớn hơn, độ phân giải cũng cao hơn.

Kỳ thực, việc thao tác trên màn hình 4,7 inch (độ phân giải 750 x 1334 pixel) của iPhone SE mới khá khó khăn, đặc biệt là khi đọc những tài liệu có nội dung dài hay chơi game di động. Bù lại, chiếc iPhone mới lại có thiết kế nhỏ gọn, mặt lưng kính, logo "quả táo cắn dở" được chuyển ra chính giữa, nhìn sang và cao cấp hơn hẳn so với mặt lưng kim loại của iPhone 7 Plus.

Hiệu năng và hệ điều hành

Về khía cạnh này, iPhone SE mới giành ưu thế hơn hẳn vì được tích hợp chip xử lý A13 mới nhất của Apple, có tốc độ xử lý "trâu" hơn, thậm chí còn được đánh giá có sức mạnh ngang với iPhone 11 Pro cao cấp. Trong khi đó, iPhone 7 Plus được trang bị chip A10 Fusion đã gần 4 năm tuổi, tốc độ chắc chắn kém hơn.

Cả hai đều có phím Home.

Nhưng không vì thế mà chiếc iPhone 7 Plus yếu thế, điện thoại vẫn có khả năng xử lý tốt các nhiệm vụ như chơi game, dùng ứng dụng, lướt mạng xã hội dù không thể nhanh bằng iPhone SE 2020. Đó là chưa kể iPhone 7 Plus cũng hỗ trợ cập nhật lên phiên bản hệ điều hành iOS 13 nên không bỏ lỡ nhiều tính năng mới (iPhone SE 2020 được cài đặt sẵn iOS 13).

Camera

iPhone 7 Plus nổi bật trong nhiều năm vì là chiếc iPhone đầu tiên được tích hợp hệ thống camera sau kép 12MP, mang tới khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông, hiện vẫn được nâng cấp lên từng năm. Mặt khác, iPhone SE 2020 chỉ được tích hợp camera sau đơn 12MP.

iPhone SE 2020 với camera sau đơn 12MP vẫn có thể chụp ảnh chân dung.

Tuy nhiên, nhà sản xuất mạnh dạn khẳng định, iPhone SE mới sở hữu camera đơn tốt nhất hiện nay, vẫn có thể thực hiện chụp ảnh chân dung xóa phông đẹp không kém các dòng iPhone khác thông qua các thuật toán xử lý hình ảnh. Do đó, người dùng sẽ vẫn có được những bức ảnh sống ảo với camera sau chỉ 01 ống kính của máy.

Tuổi thọ pin

iPhone 7 Plus có thỏi pin dung lượng to hơn.

So sánh về dung lượng pin cũng như tuổi thọ pin, iPhone 7 Plus lại là thiết bị chiếm thế thượng phong. Chiếc iPhone này sở hữu thỏi pin có dung lượng 2900 mAh trong khi iPhone SE 2020 chỉ có pin 1821 mAh. Do đó, thời lượng pin của iPhone 7 Plus lâu hơn, có thể trụ được khoảng 2 ngày trong khi iPhone SE mới có thể sử dụng khoảng hơn 1 ngày.

Tạm kết

Giữa iPhone 7 Plus và iPhone SE 2020, việc chọn ra chiếc iPhone nào phù hợp còn phụ thuộc vào thói quen sử dụng và khả năng tài chính của người tiêu dùng. Với những ai có chi tiêu tiết kiệm hơn, iPhone 7 Plus là một lựa chọn không tồi với màn hình lớn hơn, tuổi thọ pin dài hơn.

Trong khi đó, iPhone SE 2020 sẽ là phiên bản iPhone thích hợp với người dùng thích thiết kế gọn nhẹ, hiệu năng xử lý cao, giá bán chênh hơn không nhiều.

