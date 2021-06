Cấu hình iPhone 8: Thông số chi tiết và đánh giá liệu còn đáng mua?

iPhone 8 và iPhone 8 Plus đã ra mắt cách đây hơn 3 năm, cùng thời điểm với iPhone X. Liệu ở thời điểm năm 2021 này thì cấu hình iPhone 8 liệu còn có đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày?

iPhone 8 và 8 Plus là mẫu iPhone cuối cùng mang thiết kế kiểu truyền thống tương tự như iPhone 7 và 7 Plus. Ra mắt cùng thời điểm với iPhone X, sở hữu cấu hình mạnh tương đương nên ở thời điểm đó, iPhone 8 và 8 Plus cũng đứng hàng top đầu về hiệu năng so với các đối thủ như Samsung Galaxy S8/ S8 edge, Google Pixel 2 hay OnePlus 5…

Những trang bị trên iPhone 8 và 8 Plus lúc bấy giờ có thể kể đến như nút Home truyền thống tích hợp cảm biến vân tay Touch ID, chip A11 Bionic, màn hình IPS 4,7 inch, camera sau 12MP… nếu như so với thời điểm những trang bị trên iPhone 12 với iPhone 8 và 8 Plus thì đó đã là lỗi thời nhưng vẫn hoạt động tốt với cấu hình này.

Hiện tại, iPhone 8 và 8 Plus đã không còn máy mới chính hãng và đã dừng phân phối. Chỉ còn các dòng máy cũ, like new hay máy lock được bán trên thị trường. Tuy nhiên, cần lựa chọn cửa hàng uy tín và các chính sách bảo hành đầy đủ khi mua.

Thông số cấu hình iPhone 8 iPhone 8 Plus Mạng Công nghệ GSM / HSPA / LTE GSM / HSPA / LTE Phát hành Công bố 13/09/2017 13/09/2017 Tình trạng Ngừng kinh doanh Ngừng kinh doanh Thiết kế Kích thước 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 158,4 x 78,1 x 7,5 mm Trọng lượng 148g 202g Khung máy và mặt kính Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung nhôm Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung nhôm SIM Sim nano Sim nano Chứng nhận Chống bụi / nước IP67 (lên đến 1m trong 30 phút) Chống bụi / nước IP67 (lên đến 1m trong 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) Màn hình Kiểu Retina IPS LCD, 625 nits (typ) Retina IPS LCD, 625 nits (typ) Kích thước 4,7 inch, 60,9 cm 2 (~ 65,4% tỷ lệ màn hình trên thân máy) 5,5 inch, 83,4 cm 2 (~ 67,4% tỷ lệ màn hình trên thân máy) Độ phân giải 750 x 1334 pixel, tỷ lệ 16: 9 (mật độ ~ 326 ppi) 1080 x 1920 pixel, tỷ lệ 16: 9 (mật độ ~ 401 ppi) Công nghệ mặt kính Kính cường lực ion, lớp phủ oleophobic Kính cường lực ion, lớp phủ oleophobic Hiển thị màu sắc Gam màu rộng Gam màu rộng Màn hình cảm ứng 3D & nút trang chủ Màn hình cảm ứng 3D & nút trang chủ Tông màu trung thực Tông màu trung thực Hệ điều hành và chip xử lý Hệ điều hành iOS 11, có thể nâng cấp lên iOS 14.6 iOS 11, có thể nâng cấp lên iOS 14.6 Chipset Apple A11 Bionic (10 nm) Apple A11 Bionic (10 nm) CPU Hexa-core (2x Gió mùa + 4x Mistral) Hexa-core (2x Gió mùa + 4x Mistral) GPU GPU Apple (đồ họa ba lõi) GPU Apple (đồ họa ba lõi) Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ Không Không Bộ nhớ 64 GB, 128 GB, 256 GB, RAM 2 GB 64 GB, 128 GB, 256 GB, RAM 2 GB Định dạng NVMe NVMe Camera sau Mô-đun 12 MP, f / 1.8, 28mm (rộng), PDAF, OIS 12 MP, f / 1.8, 28 mm (rộng), PDAF, OIS 12 MP, f / 2.8, 57 mm (tele), PDAF, zoom quang học 2x Bổ trợ Đèn flash hai tông màu 4 LED, HDR Đèn flash hai tông màu 4 LED, HDR Chế độ quay Video 4K @ 24/30/60 khung hình / giây, 1080p @ 30/60/120/240 khung hình / giây 4K @ 24/30/60 khung hình / giây, 1080p @ 30/60/120/240 khung hình / giây Camera trước Mô-đun 7 MP, f / 2.2 7 MP, f / 2.2, 32mm (tiêu chuẩn) Đặc trưng Nhận diện khuôn mặt, HDR, toàn cảnh Nhận diện khuôn mặt, HDR Bổ trợ 1080p @ 30 khung hình / giây 1080p @ 30 khung hình / giây Âm thanh Loa ngoài Có, với loa âm thanh nổi Có, với loa âm thanh nổi Giắc cắm 3.5 mm Không Không Kết nối WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, điểm phát sóng Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, điểm phát sóng Bluetooth 5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE GPS Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS NFC Có Có Cổng hồng ngoại Không Không Đài Không Không USB Lightning, USB 2.0 Lightning, USB 2.0 Trợ năng Cảm biến Vân tay (gắn phía trước), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu Vân tay (gắn phía trước), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu Trợ lý ảo Các lệnh và chính tả bằng ngôn ngữ tự nhiên Siri Các lệnh và chính tả bằng ngôn ngữ tự nhiên Siri Pin Kiểu Li-Ion 1821 mAh, không thể tháo rời (6,96 Wh) Li-Ion 2691 mAh, không thể tháo rời (10,28 Wh) Sạc Sạc nhanh 15W, 50% trong 30 phút (được quảng cáo) Sạc không dây Sạc nhanh 15W, 50% trong 30 phút (được quảng cáo) Sạc không dây USB Power Delivery 2.0 USB Power Delivery 2.0 Qi Qi Thời gian nói chuyện Lên đến 14 giờ (3G) Lên đến 21 giờ (3G) Chơi nhạc Lên đến 40 giờ Lên đến 60 giờ Màu sắc Bạc, Xám không gian, Vàng, Đỏ Vàng, Xám không gian, Bạc, Đỏ Mô hình A1863, A1905, A1906, A1907, iPhone10,1, iPhone10,4 A1864, A1897, A1898, A1899, iPhone10,2, iPhone10,5 Đánh giá Hiệu suất AnTuTu: 237594 (v7) GeekBench: 10037 (v4.4) GeekBench: 10214 (v4.4) GFXBench: 20fps (ES 3.1 trên màn hình) Chất lượng âm thanh Tiếng ồn -93,5dB / Xuyên âm -80,4dB Tiếng ồn -93,5dB / nhiễu xuyên âm -80,2dB Tuổi thọ pin Đánh giá độ bền 66 giờ Đánh giá độ bền 81 giờ

Với cấu hình của iPhone 8 và 8 Plus ở thời điểm hiện tại, vẫn đủ để người dùng có thể trải nghiệm được các tính năng giải trí đa phương tiện, chụp hình và quay video ở mức hài lòng nếu như không có yêu cầu quá cao về kỹ thuật.

Lựa chọn máy iphone 8 cũ cũng là một gợi ý dành cho những người dùng muốn tiết kiệm tiền mà vẫn có thể trải nghiệm sản phẩm của Apple và kho ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Sẽ là một khoản tiết kiệm khá nhiều nếu như so với mua mới các dòng iPhone đời mới như iPhone 12 hay iPhone 11.

Nguồn: http://danviet.vn/cau-hinh-iphone-8-thong-so-chi-tiet-va-danh-gia-lieu-con-dang-mua-502021116859...