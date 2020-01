Các smartphone rẻ đến mấy cũng nên cân nhắc trong năm 2020

Thứ Ba, ngày 21/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Nếu đang săn lùng một chiếc smartphone mới, người dùng có rất nhiều lựa chọn. Nhưng có một số sản phẩm người dùng nên tránh mua trong năm nay, bao gồm cả mới lẫn cũ.

Điện thoại Smartphone Sự kiện:

iPhone 5S

Apple vẫn chưa phát hành iPhone SE 2 (hay iPhone 9), điều đó có nghĩa là những người muốn mua iPhone màn hình nhỏ sẽ chỉ có lựa chọn iPhone 5S và iPhone SE (các sản phẩm bán phổ biến trên thị trường). Tuy nhiên chỉ có iPhone SE có thể tạm chấp nhận, còn iPhone 5S cần tránh xa vì nhiều lý do.

Đầu tiên và quan trọng nhất, iPhone 5s đã bị bỏ lại phía sau khi chỉ làm việc với iOS 12. Thiết bị sẽ không nhận được iOS 13 và các tính năng của nó. Người dùng sẽ không nhận được các bản sửa lỗi hoặc cập nhật bảo mật thường xuyên, vì vậy nếu gặp phải vấn đề bảo mật thì người dùng phải tự lo liệu. Nếu người dùng lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên thiết bị của mình, hãy nhớ rằng cẩn thận tuyệt đối khi sử dụng iPhone 5S.

iPhone SE cũng là điện thoại vượt trội về phần cứng so với iPhone 5S. Nó có máy ảnh tốt hơn và hiệu suất tốt hơn. Giống như iPhone 5S, nó cực kỳ rẻ khi người dùng có thể mua một chiếc iPhone SE 32 GB đã qua sử dụng với giá khoảng 2,75 triệu đồng.

Đã có lúc iPhone 5S là một trong những thiết bị tốt nhất trên thị trường, nhưng những ngày đó đã qua lâu và nó không còn xứng đáng nữa.

iPhone 6 và 6 Plus

Nếu tìm kiếm một chiếc iPhone mới nhưng không muốn chi nhiều tiền, iPhone 6 và 6 Plus là gợi ý. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn đang ở trong một chiếc thuyền với iPhone 5S khi chỉ hỗ trợ iOS 12 mà không thể lên đời iOS 13. Kết quả là những hạn chế iPhone 5S gặp phải đều áp dụng cho iPhone 6 và 6 Plus.

Vì lý do hỗ trợ từ Apple nên người dùng iPhone 6 và 6 Plus nên xem xét việc nâng cấp lên thiết bị mới hơn trong năm nay, và những người muốn nâng cấp lên iPhoen 6 hoặc 6 Plus thì nên xem xét chọn các thiết bị khác, ví dụ iPhone 6S và 6S Plus đều được hỗ trợ iOS 13 để nhận bản cập nhật phần mềm hỗ trợ thêm 1 năm nữa. Chúng cũng có các phần cứng tốt hơn.

Theo khuyến cáo, để tương lai sử dụng được lâu dài hơn thì dòng iPhone 7 và iPhone 8 đều là những ưu tiên mà người dùng nên xem xét. Chúng đã được nâng cấp lên iOS 13 và ít nhất là hỗ trợ iOS 14 vào cuối năm nay.

Các thiết bị này cũng vượt trội so với iPhone 6S và 6S Plus về thời lượng pin, tốc độ giao diện người dùng và chất lượng camera. Dòng iPhone 7 và iPhone 8 cũng rẻ hơn nhiều so với trước đây. Vì vậy, trong khi iPhone 6 và 6 Plus có thể hấp dẫn, tốt hơn hết là người dùng nên chi thêm một số tiền mặt cho một mẫu mới hơn để yên tâm hơn khi sử dụng.

Samsung Galaxy S7

Cả Galaxy S7, S7 Edge hoặc S7 Active vẫn có thể bán tại một số cửa hàng. Tuy chúng vẫn hoạt động trong năm 2020 nhưng các sản phẩm Galaxy S mới hơn đều tốt hơn. Dòng sản phẩm này sẽ chỉ dừng lại ở phiên bản Android Oreo và không sản phẩm nào nâng cấp lên Android 10, bao gồm One UI 2.0.

Samsung và các đối tác vẫn đang đẩy mạnh các bản cập nhật cho những thiết bị này, nhưng chúng đã trở nên không thường xuyên khi công ty chỉ thực hiện cam kết đẩy mạnh các bản cập nhật bảo mật hàng quý. Nhưng gần như chắc chắn, Samsung sẽ sớm loại bỏ dòng Galaxy S7 khỏi danh sách nâng cấp hàng quý. Ở thời điểm đó, người dùng sẽ phải tự lập hoàn toàn để bảo vệ thiết bị của mình.

Các lựa chọn thuộc dòng Galaxy S10, S9 và tầm trung như dòng Galaxy A đều vẫn chạy tốt để người dùng mua thay vì dòng Galaxy S7. Ngoài ra, còn có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho Galaxy S10 và S9.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/cac-smartphone-re-den-may-cung-nen-can-nhac-trong-nam-2020-1051923....Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/cac-smartphone-re-den-may-cung-nen-can-nhac-trong-nam-2020-1051923.html