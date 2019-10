Bí kíp tuổi thọ pin "khủng" của iPhone 11 Pro Max

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 15:00 PM (GMT+7)

Giờ đây, bí mật của Apple đứng sau thời lượng pin kỷ lục của iPhone 11 Pro Max đã được tiết lộ.

Không có gì hấp dẫn hơn bằng việc tìm hiểu những gì Apple đã đặt vào iPhone. Bởi lẽ, hãng này không bao giờ tiết lộ dung lượng thực tế hoặc dung lượng RAM của thiết bị cầm tay, thay vào đó, công ty chỉ nói về thời lượng phát lại video hoặc âm thanh.

iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro.

Tuy nhiên, những số liệu thống kê hạn chế đó cũng gợi ý rằng có một số thứ đang xảy ra với thỏi pin nằm trên iPhone 11 Pro Max. Thay vì có thể trụ tới 15 giờ phát lại video mà iPhone XS Max tiền nhiệm sở hữu, iPhone 11 Pro Max được liệt kê với độ bền 20 giờ.

Hầu hết sự gia tăng là do dung lượng pin lớn hơn nhiều - 3969 mAh so với 3179 mAh. Bên cạnh đó, chip xử lý 7nm thế hệ thứ hai mới cũng mang lại một phần khác biệt đó. Trang web Anandtech đã chạy một số điểm chuẩn của bộ xử lý chuyên dụng so với A13 để tìm hiểu sâu hơn về con chip này.

Chip xử lý A13 cũng giúp kéo dài tuổi thọ pin.

Dễ thấy, bộ xử lý mới nhất của Apple có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đáng kể so với A12 hoặc A11, tất cả đều mang lại hiệu năng cao hơn một chút và điều đó đặc biệt phù hợp với bốn lõi hiệu quả chạy hầu hết các tác vụ hàng ngày trên iPhone.

Chúng hoạt động hiệu quả và mạnh mẽ hơn so với lõi Cortex-A55 mà hầu hết các chip xử lý Android nhận được từ các nhà sản xuất bộ vi xử lý. Điều này cũng lý giải tại sao iPhone của "Nhà Táo" luôn bắt kịp các điện thoại cao cấp Android khác về thời lượng pin với dung lượng pin khiêm tốn mà nó sử dụng.

Chip A13 có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn đáng kể so với A12 hoặc A11 trước đây.

Apple đã tạo ra iPhone 11 Pro Max mỏng manh hơn so với iPhone XS Max và loại bỏ lớp 3D Touch khỏi màn hình, dành không gian cho viên pin dày hơn và lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cùng với sức mạnh ấn tượng của A13, người dùng iPhone 11 Pro Max sẽ không phải lo lắng về việc liệu iPhone của mình có thể trụ nổi một ngày sử dụng thường xuyên hay không. Cuối cùng, chiếc iPhone siêu cấp này còn được hỗ trợ bởi một bộ sạc nhanh đi kèm trong hộp, giúp rút ngắn thời gian sạc.