Bảng giá iPhone tháng 2/2023: iPhone 13, iPhone 14 VN/A đều giảm giá sâu

Sau Tết, các dòng iPhone từ VN/A mới cho đến máy cũ đều tiếp tục được các đại lý bán lẻ giảm giá sâu gần 9 triệu đồng so với giá niêm yết nhằm thu hút người dùng, kích cầu mua sắm.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang giảm giá sâu.

Theo bảng giá do hệ thống Di Động Việt cung cấp, iPhone tháng 2/2023 tiếp tục có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào và nhằm thu hút người dùng và kích cầu mua sắm sau Tết Nguyên đán. So với tháng trước, nhiều model đã giảm từ 200.000 đồng cho đến gần 1 triệu đồng.

Trong đó, giảm sâu nhất phải kể đến là iPhone 14 Pro Max VN/A với mức giảm gần 9 triệu đồng, iPhone 13 VN/A giảm đến 7 triệu đồng. Với mức giá như trên, dự kiến, sức bán của các dòng iPhone tại hệ thống sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 20%.

Tại CellphoneS, Minh Tuấn Mobile hay các hệ thống lớn như FPT Shop, Thế Giới Di Động, giá bán của iPhone VN/A mới cũng đang rất cạnh tranh. Hiện tại, các model của iPhone 14 series hầu hết đều đủ hàng ở các hệ thống; trong khi iPhone 12 series và iPhone 13 series VN/A mới chỉ còn một số model.

iPhone 13 cũng đang giảm giá tới 7 triệu đồng.

Bên cạnh mức giá giảm sâu, có nơi còn tích hợp đồng thời với những phương thức thanh toán tiết kiệm, tiện lợi tại hệ thống như trade-in thu cũ đổi mới, giảm tiền khi trả góp và thanh toán qua dịch vụ cụ thể, trả góp lãi suất 0%,... Chẳng hạn, nếu người dùng lên đời iPhone 14 Pro Max 128GB và lựa chọn hình thức thanh toán ưu đãi sẽ được giảm thêm tổng cộng 1,5 triệu đồng, đưa model này về giá chỉ từ 27,69 triệu đồng.

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 11 64GB 14.990.000 10.690.000 128GB 16.990.000 12.190.000 iPhone 13 128GB 24.190.000 17.790.000 256GB 27.990.000 20.990.000 iPhone 13 Pro 128GB 30.890.000 24.390.000 iPhone 13 Pro Max 128GB 33.990.000 24.990.000 1TB 48.990.000 34.490.000 iPhone 14 128GB 24.990.000 19.790.000 256GB 27.990.000 22.490.000 iPhone 14 Plus 128GB 27.990.000 22.790.000 256GB 30.990.000 24.490.000 512GB 36.990.000 27.490.000 iPhone 14 Pro 128GB 31.990.000 26.590.000 256GB 34.990.000 28.690.000 1TB 46.990.000 37.790.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 36.990.000 29.190.000 256GB 39.990.000 31.490.000 512GB 45.990.000 38.490.000 1TB 49.990.000 42.790.000

* Giá tham khảo ngày 6/2/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

