Ba chiếc iPhone đáng giá để làm quà cuối năm

Tuy nhiên, thay vì chọn các mẫu iPhone Pro đắt đỏ, người mua có thể chú ý đến các phiên bản iPhone cơ bản nhất. Trên thị trường hiện nay, iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 14 Plus là những cái tên vẫn còn được bán chính thức bởi Apple, đồng thời cũng rất được người dùng quan tâm. Vậy đâu là sản phẩm phù hợp cho người dùng mua sắm nhất? Hãy cùng nhau tìm hiểu.

Với sự ra mắt của iPhone 14, một điều gì đó thực sự kỳ lạ chưa từng xảy ra tại Apple, đó là sử dụng chip của iPhone 13 ra mắt vào năm ngoái. Cùng với việc giá bán tốt hơn, iPhone 13 thực sự là thách thức đối với các mẫu iPhone 14 và 14 Plus. Khi doanh số bán hàng “ế ẩm”, các ưu đãi dành cho iPhone 14 và 14 Plus đang được các cửa hàng thực hiện là lý do để người dùng bắt đầu quan tâm đến việc lựa chọn để làm quà năm mới. Để đưa ra quyết định chính xác nhất, người dùng cần tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa ba sản phẩm này.

Sự khác biệt lớn giữa ba mẫu iPhone này là ở kích thước và iPhone 14 Plus có màn hình 6,7 inch cũng khiến nó có khả năng hoạt động với pin lâu hơn, tuy nhiên giá cũng cao hơn. Trong khi đó, phần còn lại của các thông số kỹ thuật là rất giống nhau, mặc dù camera của dòng iPhone 14 có một số cải tiến nhỏ, chẳng hạn như sự hiện diện của chế độ Action. Dẫu vậy, điều này ít liên quan đến cơ sở sử dụng hàng ngày. Nếu nói về máy ảnh, cũng cần nhớ rằng iPhone 14 có chút cải tiến về độ mở của ống kính, nhưng một lần nữa điều đó không được chú ý trên cơ sở hàng ngày.

Công nghệ của màn hình cũng như nhau, vì vậy trải nghiệm sẽ chỉ khác nhau tùy thuộc vào việc người dùng có chọn kiểu iPhone 14 Plus hay không. Về thiết kế và tính thẩm mỹ, chúng hoàn toàn là cùng một thiết bị, điều tương tự xảy ra khi nói đến sức mạnh khi cả ba sản phẩm đều đi kèm chip A15 Bionic (iPhone 14 và 14 Plus có thêm một lõi GPU so với iPhone 13).

Khi nhìn vào tất cả dữ liệu này, thực tế cho thấy iPhone 14 là kiểu máy ít đáng giá nhất vì ngay cả khi nó thấp hơn một chút so với giá thông thường, vẫn đáng để tiết kiệm một số tiền (khoảng 2 triệu đồng) để chọn iPhone 14.

Tình hình cũng thay đổi với những người muốn có một điện thoại màn hình lớn và pin thời lượng dài hơn. Ở đó, sẽ rất hợp lý để mua iPhone 14 Plus. Vấn đề là mức giá cao hơn chỉ để đổi lại màn hình lớn và thời lượng pin, người dùng cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chi tiền.

