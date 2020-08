Apple vẫn có hai đợt phát hành iPhone 12, nhưng không như rò rỉ trước đây

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Loạt iPhone 12 vẫn sẽ được chia nhỏ làm hai đợt phát hành, tuy nhiên sẽ không có chuyện hai bản 6,1 inch phát hành trước như rò rỉ trước đó.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết một vấn đề chất lượng đã xuất hiện trong quá trình thử nghiệm ống kính máy ảnh iPhone 12 từ một trong những nhà cung cấp của Apple. Lớp phủ trên ống kính góc rộng được phát hiện đã bị nứt. Vấn đề đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra nhiệt độ cao, độ ẩm cao được thiết kế để đảm bảo rằng các máy ảnh có thể ứng phó với việc sử dụng ở vùng khí hậu nhiệt đới…

Vấn đề xảy ra với các mô-đun máy ảnh dành cho các mẫu 5,4 inch và 6,1 inch mà không phải loạt Pro, với các đơn vị ống kính do Yujingguang sản xuất. Vẫn chưa biết liệu công ty này có thể khắc phục sự cố trong thời gian ra mắt hay không.

Tin tốt là vấn đề dự kiến ​​sẽ không làm trì hoãn thêm lịch ra mắt iPhone 12. Báo cáo cho biết ống kính do nhà cung cấp khác là Largan đã vượt qua bài kiểm tra và công ty này có thể đẩy mạnh quá trình sản xuất để lấp đầy khoảng trống mà Yujingguang để lại. Dù thế nào, đó là lý do khiến Apple xác nhận rằng iPhone 12 sẽ được bán muộn hơn một vài tuần so với thông thường.

Báo cáo từ Kuo cũng ngụ ý rằng các mẫu iPhone 12 không phải Pro sẽ được bán trước các phiên bản Pro của chúng. Điều này trái ngược với báo cáo từ Digitimes trước đó cho biết Apple đang lên kế hoạch bán iPhone 12 theo hai đợt, với đợt đầu dành cho các mẫu 6,1 inch (bao gồm cả bản Pro và không Pro). Sau đó, hai bản 5,4 inch và 6,7 inch được phát hành sau.

Xét cho cùng, các mẫu iPhone 12 giá rẻ hơn dường như sẽ được bán trước so với các mẫu đắt tiền hơn. Vì Kuo là một nguồn tin đáng tin cậy nên nhiều khả năng báo cáo từ Digitimes là không chính xác.

