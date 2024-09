Apple làm nức lòng người hâm mộ với sạc cực nhanh trên iPhone 16

Apple có lý do để đưa ra giới hạn về công suất sạc pin như là cách để làm tăng tuổi thọ pin, tuy nhiên việc tụt hậu quá xa so với tiêu chuẩn trong ngành thực sự là điều khó chịu. May mắn thay, đối với dòng iPhone 16, chúng ta có thể thấy tốc độ sạc có dây được hỗ trợ lên đến 45W nhờ vào thông tin rò rỉ mới nhất.

iPhone 16 series là iPhone có sạc nhanh nhất từ trước đến nay.

Một cơ quan quản lý có tên là Trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc đã tiết lộ thông số kỹ thuật sạc cho dòng iPhone 16 mới ra mắt. Thông qua cổng USB-C, tất cả các mẫu máy đều có thể sạc tới 45W, đây là lần đầu tiên Apple giới thiệu hỗ trợ này. Các hình ảnh cho thấy các thiết bị đã được thử nghiệm trong phạm vi 5-15V trong khi cung cấp dòng điện 3A, tương đương đạt tới 45W. So sánh tốc độ sạc mới nhất với các mẫu iPhone 15 của năm ngoái, dòng iPhone 16 có thể sạc đầy nhanh hơn 50%.

Xin nhắc lại, nếu đang sở hữu một mẫu iPhone 15, người dùng sẽ nhận thấy rằng ngay cả khi sử dụng bộ sạc chất lượng cao, họ cũng sẽ không vượt quá 29W công suất. Điều ngạc nhiên thú vị là tốc độ sạc mới nhất cao hơn một chút so với những tin đồn trước đây. Trước đó, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được cho là hỗ trợ sạc nhanh lên đến 40W khi sử dụng kết nối có dây và lên đến 20W khi sử dụng bộ sạc không dây MagSafe tương thích - vốn cũng tăng lên 25W.

Thông tin thông số sạc được chứng nhận.

Thật kỳ lạ khi Apple không bao giờ đề cập đến thông số kỹ thuật này trong buổi công bố, đặc biệt là khi xét đến lịch sử mà khách hàng thất vọng đối với sạc nhanh trên iPhone. Apple có thể cảm thấy rằng đối thủ cạnh tranh đã đi quá xa trong danh mục này để họ thậm chí không đề cập đến việc dòng iPhone 16 sẽ nhận được bản nâng cấp đáng kể ra sao. Bây giờ, tất cả những gì còn lại cần theo dõi là liệu hỗ trợ sạc có dây 45W này có gây ra bất kỳ tác động có hại ngắn hạn nào đến sức khỏe của pin hay không.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]