One UI 7 chậm trễ khiến Android 15 chịu ảnh hưởng nặng nề

Dữ liệu mới nhất từ Google về tỷ lệ phân phối các phiên bản Android đã vẽ nên một bức tranh đáng ngạc nhiên về hệ điều hành Android 15 mới nhất vừa ra mắt cuối năm ngoái, đang có một khởi đầu cực kỳ chậm chạp về mặt phổ biến. Và "nghi phạm" lớn nhất cho sự "ế ẩm" này không ai khác chính là Samsung, với lịch trình cập nhật One UI 7 đầy trắc trở của hãng.

Theo số liệu được báo cáo qua Android Studio tính đến đầu tháng 4, Android 15 chỉ hiện diện trên vỏn vẹn 4,5% tổng số thiết bị Android đang hoạt động. Con số này hoàn toàn lép vế không chỉ so với Android 14 (phiên bản phổ biến nhất với 27,4%) mà còn kém xa so với những gì Android 14 làm được ở giai đoạn đầu. Cụ thể, vào tháng 5 năm 2024, Android 14 đã chiếm 13% thị phần, cho thấy tốc độ tiếp cận người dùng nhanh hơn đáng kể so với Android 15 hiện tại.

Thị phần của Android 15 chỉ vỏn vẹn có 4,5%.

Vậy tại sao Android 15 lại có khởi đầu chậm như vậy? Nhiều dấu hiệu chỉ ra sự chậm trễ đáng kể trong việc triển khai One UI 7 của Samsung là yếu tố chính. One UI 7, phiên bản giao diện tùy chỉnh dựa trên Android 15, được xem là bản nâng cấp tốt nhưng lại có quá trình phát hành bị đánh giá là "tệ nhất" của hãng. Google tung ra Android 15 vào tháng 10/2024, nhưng Samsung mãi đến tháng 12/2024 mới bắt đầu chương trình Beta. Thậm chí, bản cập nhật ổn định (Stable) cho các dòng flagship mới nhất cũng chỉ vừa được phát hành vào giữa tháng 4/2025 này – chậm gần nửa năm.

Với vị thế là nhà sản xuất smartphone Android lớn nhất thế giới và có hơn 50 mẫu điện thoại, máy tính bảng Galaxy nằm trong danh sách được cập nhật One UI 7, việc Samsung triển khai chậm và theo từng đợt kéo dài chắc chắn đã kìm hãm đáng kể số lượng thiết bị chạy Android 15 trên toàn cầu. Hàng triệu người dùng Samsung lẽ ra đã có thể góp phần tăng thị phần cho phiên bản Android mới nhất sớm hơn.

Tuy nhiên, tình hình được kỳ vọng sẽ sớm cải thiện. Samsung đặt mục tiêu hoàn thành việc cập nhật One UI 7 cho tất cả các thiết bị đủ điều kiện vào tháng 7/2025. Khi đó, với lượng lớn thiết bị Galaxy được nâng cấp, thị phần của Android 15 chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng rõ rệt hơn trong các báo cáo tiếp theo của Google.