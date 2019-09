Apple khởi động chương trình “thu cũ đổi mới” cho loạt iPhone 11

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

Công ty đã công bố một vài trải nghiệm mới tại cửa hàng cho các khách hàng của mình.

iPhone 11 Sự kiện:

Bên cạnh những thông tin chia sẻ về các sản phẩm và dịch vụ sắp tới, Apple cũng công bố một số thay đổi đến với các cửa hàng bán lẻ của họ.

Chương trình mới của Apple cho phép người dùng mua iPhone mới với giá thấp hơn.

Đầu tiên là Apple Watch Studio mới, cho phép người dùng ghép bất kỳ vỏ và bất kỳ dây đeo nào mà họ chọn khi mua Apple Watch. Hiện tại, mặc dù người dùng có thể tự chuyển đổi các dây đeo trên đồng hồ nhưng họ phải mua riêng chúng nếu không thích dây đeo đi kèm với Apple Watch. Với chương trình mới, người dùng có thể chọn phong cách ưa thích ngay khi mua.

Trong trường hợp với iPhone, Apple đã triển khai một chương trình “thu cũ đổi mới”, nơi mọi người có thể mua các mẫu iPhone mới với giá thấp hơn nếu họ đưa trở lại Apple một mẫu iPhone cũ hơn. Số tiền tiết kiệm được tùy thuộc vào thiết bị mà người dùng mang ra giao dịch, trong đó họ có thể mua iPhone 11 mới với giá chỉ 399 USD (thay vì 699 USD) nếu họ đổi bằng iPhone 8, hoặc mua iPhone 11 Pro với giá chỉ 599 USD (thay vì 999 USD) nếu họ tham gia thu mua bằng iPhone XS.

Không chỉ vậy, chương trình thu cũ đổi mới vẫn cho phép người dùng trả phí hàng tháng cho iPhone mới nếu muốn. Đối với các ví dụ được đề cập ở trên, mọi người có thể sở hữu iPhone 11 với giá 17 USD/tháng hoặc iPhone 11 Pro với giá 25 USD/tháng.

Giá bán iPhone mới sau khi được áp đặt giảm giá.

Cuối cùng, Apple tuyên bố rằng họ sẽ mở lại cửa hàng Fifth Avenue, với một công viên mở rộng và nội thất hoàn toàn mới. Nó được thiết kế lại sau khoảng 2 năm đóng cửa với kích thước cao hơn và to hơn, với mức tổng thể gấp đôi so với trước đây và là cửa hàng lớn nhất của Apple trên thế giới. Cửa hàng Fifth Avenue sẽ mở cửa trở lại vào ngày 20/9, đúng thời điểm các sản phẩm mới được bán ra.