Apple đã không đánh lừa khách hàng về khả năng chống nước của iPhone

Thứ Bảy, ngày 05/02/2022 10:04 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ một vụ kiện tập thể cáo buộc Apple đã gây hiểu lầm cho khách hàng về khả năng chống nước của iPhone.

Kể từ khi ra mắt iPhone 7, Apple đã quảng cáo rộng rãi về khả năng chống nước của iPhone trong các chiến dịch tiếp thị của mình. Công ty tuyên bố rằng một số mô hình có thể được nhấn chìm ở độ sâu 4 mét trong 30 phút. Tuy nhiên, hai nguyên đơn từ New York và một từ Nam Carolina đã kiện Apple tại Quận phía Nam của New York nhắm vào công ty vì những thông tin xuyên tạc “sai sự thật và gây hiểu lầm”. Họ cho rằng những thông tin sai lệch của Apple khiến những chiếc iPhone của họ đắt gấp đôi so với bình thường.

Giờ đây, thẩm phán quận Mỹ, Denise Cote, đã ra phán quyết rằng mặc dù các nguyên đơn tuyên bố hợp lý rằng quảng cáo của Apple có thể đánh lừa một số khách hàng, nhưng điều đó không chứng minh rằng iPhone của họ bị hỏng do tiếp xúc chất lỏng như Apple đã hứa. Về cơ bản, không có bằng chứng nào cho thấy Apple cố tình thổi phồng tuyên bố chống thấm nước của mình để thu lợi thương mại.

Tòa án cũng tuyên bố rằng không có đủ bằng chứng cho thấy các nguyên đơn đã dựa vào các tuyên bố tiếp thị lừa dối khi họ chọn mua iPhone. Một luật sư đại diện cho các nguyên đơn cho biết thân chủ của ông rất thất vọng với bản án và vẫn chưa quyết định có kháng cáo hay không.

Có một điều đáng chú ý là một thẩm phán Ý đã từng đưa ra án phạt Apple số tiền 12 triệu USD vào cuối năm 2020 vì gây hiểu lầm cho khách hàng về khả năng chống nước của iPhone. Phán quyết giải thích rằng Apple đã không làm rõ rằng các tuyên bố về khả năng chống nước của họ chỉ đúng trong các điều kiện cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, quảng cáo hiển thị kết quả cho các thử nghiệm trong các điều kiện phòng thí nghiệm cụ thể bằng cách sử dụng nước tĩnh và tinh khiết. Do đó, iPhone có thể không có khả năng chống chịu trong các trường hợp bình thường hoặc tự nhiên.

Mặc dù các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm không mang tính đại diện, nhưng iPhone có khả năng chống nước và bụi khá tốt. Tuy nhiên, Apple cho rằng khả năng chống nước và bụi không phải là điều kiện lâu dài và sẽ kém đi. Hãng khẳng định iPhone càng cũ thì khả năng chống nước, chống bụi càng yếu. Bảo hành của Apple cũng không bao gồm thiệt hại do chất lỏng, vì vậy tốt nhất hãy cẩn thận khi tiếp xúc với nó.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-da-khong-danh-lua-khach-hang-ve-kha-nang-chong-nuoc-cua-iphone-502022521...Nguồn: http://danviet.vn/apple-da-khong-danh-lua-khach-hang-ve-kha-nang-chong-nuoc-cua-iphone-502022521058230.htm