Apple: Chúng tôi có trách nhiệm với các tiêu chuẩn cao nhất về lao động và quyền con người

Chủ Nhật, ngày 30/05/2021 16:30 PM (GMT+7)

Cách quản lý thống nhất, đồng bộ và ưu tiên nhân quyền đã giúp Apple có được lòng tin tưởng và trung thành của người dùng.

Hôm thứ Sáu vừa qua, Apple đã công bố Báo cáo trách nhiệm nhà cung cấp năm 2021, cung cấp thông tin chi tiết về các sáng kiến ​​lao động, sức khỏe, giáo dục và môi trường trong toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất của công ty.

Đề cập đến những tiến bộ đạt được trong năm tài chính 2020, báo cáo năm nay cung cấp một cái nhìn bao quát từ trên xuống dưới về các hoạt động cung cấp rộng khắp của Apple trên khắp châu Á, bao gồm cả Mỹ.

Những công nhân tại nhà máy Pegatron - đối tác sản xuất của Apple.

Đầu tiên, báo cáo nêu bật các số liệu trong bốn lĩnh vực chính: lao động và nhân quyền; sức khỏe, an toàn và giáo dục; môi trường và hiệu suất của nhà cung cấp.

Cụ thể hơn, Apple đã lập bản đồ ở 470 cơ quan lao động ở 10 quốc gia được xếp vào nhóm "có nguy cơ cao hơn" đối với việc vi phạm nhân quyền và lao động. “Gã khổng lồ” công nghệ cũng đã thăm dò ý kiến ​​của 254.265 nhân viên tại các cơ sở của nhà cung cấp về trải nghiệm làm việc - một phần nhỏ trong số hàng triệu người làm việc tại các đối tác như Foxconn.

Về sức khỏe, an toàn và giáo dục, Apple nhấn mạnh hãng là công ty điện tử tiêu dùng đầu tiên nhận được Giải thưởng Đối tác Lựa chọn An toàn hơn - Safer Choice Partner of the Year Award của EPA. Hơn nữa, khoảng 1,98 triệu nhân viên của nhà cung cấp được hưởng chương trình giáo dục và sức khỏe.

"Nhà Táo" luôn đặt quyền con người lên hàng đầu.

Vào năm 2020, Apple đã tiến hành đánh giá 842 nhà cung cấp và 279 nhà máy tinh chế trên 53 quốc gia. “Táo Khuyết” cho biết, tất cả các nhà máy luyện thiếc, tantali, vonfram, vàng, coban và lithium là những đơn vị thường bị quy là vi phạm nhân quyền, đều đã được kiểm tra bởi các bên thứ ba.

Cuối cùng, các sáng kiến ​​về môi trường của Apple lại một lần nữa được giới thiệu, hơn 100 nhà cung cấp đã cam kết xây dựng các sản phẩm sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Hơn 900.000 tấn carbon tương ứng đã được loại bỏ trong chuỗi cung ứng nhờ các nỗ lực sử dụng năng lượng hiệu quả,...

Trong một tuyên bố, ông Sabih Khan, người dẫn đầu chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple cho biết, COVID-19 mang lại những thách thức mới trong việc đem lại sự bình đẳng lao động tại các nhà sản xuất iPhone. Tuy nhiên, công ty vẫn tiến hành kiểm tra, yêu cầu các nhà cung cấp chịu trách nhiệm và tuyên truyền cho nhân viên về quyền của họ.

Apple luôn có sự đổi mới thích hợp với xu thế.

Ông Khan nhấn mạnh: Những vấn đề về sức khỏe toàn cầu đã nhắc nhở chúng tôi cần có trách nhiệm với các tiêu chuẩn cao nhất về lao động và quyền con người. Trong một số ít trường hợp các tiêu chuẩn chưa được đáp ứng, chúng tôi đã nhanh chóng đưa ra biện pháp khắc phục cho tất cả những người bị ảnh hưởng. Và trong một số trường hợp, chúng tôi sẵn sàng tạm ngừng kinh doanh với các nhà cung cấp để ngăn chặn những vi phạm đó xảy ra trong tương lai."

Trong năm tài chính 2020, Apple chỉ ghi nhận 9 trường hợp "vi phạm" nghiêm trọng về quy tắc ứng xử của nhà cung cấp, giảm từ 17 trường hợp vào năm 2019 và 27 trường hợp vào năm 2018. Theo báo cáo, những người vi phạm phải ngay lập tức giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi quản lý và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để đảm bảo hành vi này không tái phát.

Thông báo trên được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi có cáo buộc cho thấy có sự liên quan giữa các nhà cung cấp của Apple và các chương trình lao động cưỡng bức đối với người Uyghurs ở Trung Quốc. Phía nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook phải làm rõ mối quan hệ của Apple với những người vi phạm trước ngày 15/6.

