Vụ cà phê nhuộm than pin: Cà phê bột không có... cà phê

Thứ Bảy, ngày 21/04/2018 10:12 AM (GMT+7)

Cần làm rõ mục đích sử dụng tạp chất cà phê nhuộm than pin và ngăn chặn các loại cà phê bẩn tung ra thị trường.

Chiều 20-4, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh này đẩy nhanh tiến độ điều tra, trong tuần tới phải làm rõ mục đích sử dụng sản phẩm làm từ tạp chất cà phê nhuộm than pin. "Cơ quan công an sẽ làm bằng nhiều cách, truy tìm đầu ra sản phẩm chứ không chỉ dựa vào lời khai của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Loan" - ông Lộc nói.

Vận động người dân tố giác

Ông Ngô Xuân Lộc cho biết trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện chiến dịch xử lý hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm. "Tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt để bảo vệ sản xuất, nông dân và sức khỏe của người dân, từng bước làm lành mạnh thị trường cà phê" - ông Lộc nói.

Khu vực xưởng nhuộm tẩm tạp chất cà phê với than pin của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Loan Ảnh: CAO NGUYÊN

UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm nêu trên. Đồng thời, triển khai toàn bộ các giải pháp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan vận động người dân tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng chất cấm, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Liên quan đến vụ bắt quả tang cơ sở nhuộm tạp chất cà phê với than pin, UBND tỉnh Đắk Nông cũng ra quyết định khen thưởng đột xuất cho 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Đắk Nông) vì đã có thành tích xuất sắc trong phát hiện vụ việc.

Nhiều mẫu cà phê bột không đạt chất lượng

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản (Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông) năm 2017, đơn vị này đã lấy 15 mẫu cà phê bột tại 4 huyện, thị xã của tỉnh này để phân tích hàm lượng caffeine. Kết quả phân tích cho thấy có tới 14/15 mẫu cà phê bột không đạt hàm lượng caffeine so với tiêu chuẩn công bố chất lượng của cơ sở và tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, có 11/15 mẫu kém chất lượng; hàm lượng caffeine của các mẫu từ 0,06%- 0,38%. Đặc biệt, có 3 mẫu cà phê bột không phát hiện caffeine, tức không có hàm lượng cà phê. Theo đánh giá của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh Đắk Nông thì mức độ bảo đảm an toàn thực phẩm của cà phê là "đáng báo động".

Tuy nhiên, theo bà Võ Thị Kim Chi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và THỦY sản tỉnh Đắk Nông, từ đó đến nay, chi cục chưa thực hiện đợt lấy mẫu cà phê nào khác.

Trong khi đó, ngày 20-4, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký quyết định xử phạt 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hoàng Phú An ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về hành vi sản xuất hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng theo quy định. Quyết định này còn đình chỉ hoạt động một phần sản xuất của công ty trong 12 tháng và buộc công ty này nộp lại số tiền 39 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp từ việc sản xuất hàng giả.

Trước đó, Thanh tra Sở Công Thương kiểm tra xưởng sản xuất cà phê của Công ty TNHH Hoàng Phú An tại thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa. Tại đây, có 1.200 bao cà phê nhãn hiệu Chồn Trắng Tuy Hòa, mỗi bao trọng lượng 0,5 kg. Lực lượng chức năng nhận thấy cơ sở chế biến thực phẩm này không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, nguyên liệu để trực tiếp dưới nền đất bẩn nên đã lấy mẫu cà phê đưa đi kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực miền Trung xác định: Cà phê Chồn Trắng Tuy Hòa không có thành phần cà phê theo công bố chất lượng sản phẩm. Thành phần chính của "cà phê Chồn Trắng Tuy Hòa" chỉ là đậu nành, bắp, hương vị. Hàm lượng cà phê chỉ chiếm 0,05%.

Lô hàng "Chồn Trắng Tuy Hòa" kém chất lượng này được sản xuất trong tháng 1-2018 và thời hạn sử dụng đến tháng 1-2019. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên chưa xác định được lô hàng này đã tung ra thị trường hay chưa. Vì vậy, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường nếu phát hiện có sản phẩm "Chồn Trắng Tuy Hòa" thuộc lô hàng nói trên thì phải tịch thu, xử lý theo quy định.

Trả lời báo chí, ông Đào Tấn Cam, Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, cho biết hiện Công ty TNHH Hoàng Phú An có khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Phú Yên. "Vì vậy, Sở Công Thương cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ" - ông Cam thông tin.