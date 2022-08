Vì sao gạo Việt ''mất ngôi'' giá cao nhất thế giới?

Theo ghi nhận, giá gạo loại 5% tấm của Việt Nam ngày 16/8 trên thị trường được giao dịch 393 USD/tấn, gạo 25% là 378 USD/tấn, loại 100% tấm có giá 383 USD/tấn (giảm 10-15 USD/tấn so với tháng 7). Trong khi đó, giá gạo Thái Lan liên tục tăng mạnh, như loại 5% tấm là 418 USD/tấn (tăng 10 USD/tấn so với tháng 7); gạo 25% có giá 396 USD/tấn (tăng 10 USD/tấn), gạo 100% tấm là 361 USD/tấn

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Đôn - Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang) cho rằng, nguyên nhân giá gạo Việt Nam giảm mạnh so với tháng trước là do đang vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu. Nguồn cung dồi dào cũng làm cho giá lúa ở thị trường nội địa giảm nhẹ 100 - 200 đồng/kg so với tháng trước. Các doanh nghiệp cũng giảm giá bán để đẩy lượng tồn kho.

Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu sụt giảm do Trung Quốc giảm nhập khẩu, đồng thời thị trường tiêu thụ chính là Philippines (chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu) lại chỉ chấp nhận loại gạo có mức giá vừa phải.

“Các thị trường khác vẫn giao dịch như trước nên khả năng thị trường lúa gạo Việt Nam sẽ tiếp tục trầm lắng đến hết vụ thu hoạch lúa Hè Thu. Sang cuối tháng 9 đầu tháng 10 mới có thể khởi sắc trở lại”, ông Nguyễn Văn Đôn dự báo.

Đại diện một doanh nghiệp khác cho biết, giá gạo Việt Nam trên thị trường xuất khẩu giảm ngoài do nguồn cung tăng, còn do chất lượng của vụ thu hoạch này chỉ ngang bằng với gạo Thái Lan và Ấn Độ, vốn có mức giá rẻ hơn. Do đó, để cạnh tranh với gạo các nước khác, các doanh nghiệp hạ giá bán để đẩy được nhiều hàng hơn.

Tuy nhiên, theo vị này giá gạo Việt Nam có khả năng sẽ duy trì ở ngưỡng trên vì nhu cầu toàn cầu vẫn lớn, trong khi nguồn cung từ vụ thu hoạch Hè Thu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang dần được tiêu thụ.

Dự báo về thị trường từ nay đến cuối năm, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, nhu cầu gạo trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao. Thậm chí có thể còn tăng do cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn, các loại ngũ cốc, lúa mì đang tăng giá mạnh, tạo điều kiện cho thị trường gạo sôi động.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, một số thị trường như Philippines, Trung Quốc, châu Âu dự kiến sẽ tăng lượng nhập khẩu trong thời gian tới. Dự kiến, trong năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 6,3-6,5 triệu tấn gạo, cao hơn 100.000-200.000 tấn so với năm trước.

