Triệt phá hàng loạt vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, pháo hoa

Thời gian gần đây, Hải quan nhiều địa phương liên tục triệt phá hàng loạt vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, như tại Quảng Trị, Nghệ An, Lạng Sơn... trong đó có vụ việc vận chuyển lên đến 700kg pháo nổ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật trong vụ việc bắt giữ ngày 18/10 tại Lạng Sơn.

Lãnh đạo Đội Kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, Đội 4 vừa phối hợp với Công an TP Lạng Sơn phát hiện, ngăn chặn 2 vụ vận chuyển pháo quy mô lớn, thu giữ 883kg pháo nổ. Đây là một trong những vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng pháo có số lượng lớn nhất trong thời gian gần đây.

Cụ thể, ngày 18/10, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, Tổ công tác của Đội 4 và Công an TP Lạng Sơn đã kiểm tra ôtô đầu kéo BKS 12H - 015.99, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 12R - 014.29 do Lương Ngọc Tùng, SN 1984, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang điều khiển, có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ tại téc nước được gắn dưới gầm sơ mi rơ moóc và vị trí khe trống giữa téc nước với sàn sơ mi rơ moóc có 458 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng 667,5kg và 980 quả pháo (dạng pháo lựu đạn) tổng trọng lượng 47,5kg. Đấu tranh khai thác, đối tượng Lương Ngọc Tùng khai nhận đã mua số pháo trên tại Trung Quốc đưa về Bắc Giang để tiêu thụ.

Tiếp đó, tại khu vực gần bến xe phía Bắc thuộc địa phận xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tổ công tác tiếp tục kiểm tra xe ôtô đầu kéo BKS 98E - 010.58 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 98R - 036.79 do Trần Văn Điệp, SN 1989, trú tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 120 hộp pháo, có tổng trọng lượng 168kg được đối tượng giấu dưới gầm sơ mi rơ moóc. Trần Văn Điệp khai nhận đã thuê người tự chế téc nước trên xe với mục đích giấu pháo với ý đồ mang về quê sử dụng và cho người thân đốt trong dịp Tết.

"Đây là 2 vụ việc vi phạm liên quan đến mặt hàng pháo có lượng tang vật thu giữ lớn nhất do Đội 4 tham gia bắt giữ trong vài năm gần đây. Mới đây, Công an TP Lạng Sơn và Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an và Hải quan có thành tích xuất sắc trong phát hiện, bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển 883kg pháo nổ trên địa bàn TP Lạng Sơn", lãnh đạo Đội 4 cho biết.

Theo đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu, qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Đội 4 tại địa bàn Lạng Sơn phát hiện thông tin nghi vấn liên quan đến việc lợi dụng hoạt động xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc để vận chuyển hàng cấm. Cụ thể, hàng hóa nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc bằng các xe container và xe tải có trọng tải lớn. Sau khi các xe này xuất cảnh và dỡ hàng bên phía Trung Quốc xong sẽ quay đầu nhập cảnh trở lại về Việt Nam. Thông thường các xe khi nhập cảnh trở lại Việt Nam sẽ không chở hàng hoặc chỉ chở số lượng nhỏ hàng kết hợp. Lợi dụng việc quay đầu xe về Việt Nam như vậy, một số đối tượng có hành vi gia cố khu vực gầm xe, cabin... để chứa hàng cấm như pháo nổ, thuốc pháo, hòng qua mặt lực lượng chức năng để đưa về Việt Nam tiêu thụ.

"Thủ đoạn cất giấu hàng cấm như pháo nổ, ma túy trong phương tiện xuất nhập cảnh gây nhiều khó khăn cho việc phát hiện, bắt giữ. Ngoài ra, việc cất giấu pháo, thuốc pháo trên phương tiện vận tải còn dẫn đến nguy cơ cao về cháy nổ", đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay.

Thời gian qua, hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tuyến biên giới phía Bắc nhộn nhịp trở lại sau khi phía Trung Quốc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh bình thường từ đầu năm 2023. Trong bối cảnh đó, không loại trừ nguy cơ một số đối tượng sẽ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để vận chuyển hàng cấm như pháo nổ, thuốc pháo... từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã tăng cường nắm tình hình để thu thập, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm là pháo nổ, thuốc pháo cũng như các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực hải quan.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo, thời gian qua, lực lượng chức năng đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu pháo trái phép từ nước ngoài vào nội địa.

