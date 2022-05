Trái cây miền Tây vào mùa lại “rớt giá, dội chợ”, sầu riêng 40.000/kg vẫn ế

Những ngày qua, nhiều loại trái cây ở ĐBSCL được bày bán khắp các tuyến đường ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ với mức giá thấp. Nhiều nơi chất đống sầu riêng bán với giá chỉ 40.000 đồng/kg.

Theo Sở NN&PTNT các tỉnh ĐBSCL, năm nay giá nhiều loại xoài, mít và trái cây có múi bị giảm thấp bởi nguồn cung tăng vì thời gian qua nông dân đã mở rộng diện tích trồng.

Giá nhiều loại trái cây giảm không chỉ do nguồn cung tăng vì bước vào rộ mùa mà năm nay đầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây gặp khó do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Ngoài ra, còn một lý do nữa là thị trường có sự cạnh tranh về giá giữa nhiều chủng loại trái cây.

Tuy nhiên đầu ra sản phẩm còn phụ thuộc nhiều vào việc tiêu thụ trái tươi tại nội địa và một vài thị trường xuất khẩu.

Mít Thái được mua tại vườn hiện có giá rất thấp.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn (57 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), cho biết ông và bà con nơi đây hiện đứng ngồi không yên vì những ngày qua thương lái đến vườn thu mua mít với giá chỉ 3.000 đồng/kg. Lý do thương lái đưa ra là trái xấu, dội chợ, vựa không ăn, xuất khẩu không được...

“Phân thuốc, xăng dầu tăng giá đã đành, giờ thêm phần thương lái cò kè ép giá. Người nông dân chỉ còn mấy đồng bạc cắc”, ông Tuấn nói.

Thanh trà đã cuối mùa, khan hiếm nhưng giá cũng không tăng.

Theo ghi nhận của PV, ngoài mít, giá nhiều loại trái cây như: dâu, mãng cầu, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, cam xoàn, xoài, bơ, vải… giảm ít nhất từ 5.000-30.000 đồng/kg so với cách nay 1 tháng.

Anh Nguyễn Văn Tí (50 tuổi, chủ nhà vườn sầu riêng ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết, nhà anh trồng hơn 100 gốc sầu riêng. Cách đây chưa đầy 1 tháng, thương lái thu mua sầu riêng Ri 6 tại nhà vườn với giá 55.000 đồng/kg. Nhưng bây giờ chỉ còn 35.000 đồng/kg”.

Bà Trương Thị Mỹ Hường, chủ cửa hàng trái cây ở đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: "Do bước vào mùa thu hoạch rộ giá nhiều loại sầu riêng ngon và đặc sản được trồng tại vùng ÐBSCL như sầu riêng hạt lép Ri 6, Monthong, bí rợ… đã giảm từ 20.000-30.000 đồng/kg so với trước. Trái vải có xuất xứ từ các tỉnh phía Bắc cũng đã giảm giá so với trước khoảng 30.000 đồng/kg, do lượng hàng về chợ tăng mạnh. Dự báo, giá nhiều loại trái cây có khả năng còn giảm trong thời gian tới".

Do vậy, giá giảm mạnh khi "thừa hàng, dội chợ" tại nội địa và xuất khẩu gặp khó trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do vậy, giá giảm mạnh khi "thừa hàng, dội chợ" tại nội địa và xuất khẩu gặp khó trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.

