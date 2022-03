Tiêu thụ ô tô tiếp tục giảm sâu

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm nay, lượng xe bán ra đều giảm mạnh. Trước đó, trong tháng 1, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 30.742 chiếc, giảm 34% so với tháng 12-2021.

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast trong tháng 2 vừa qua đạt doanh số 1.154 xe bán ra, giảm khá mạnh so với 2.103 chiếc bán ra hồi tháng 1. Trong đó, chỉ có 53 xe điện VF e34 được tiêu thụ trong tháng 2. Theo hãng xe này, sở dĩ sản lượng bán ôtô điện thấp bởi nguồn cung linh kiện thiếu hụt ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và bàn giao xe cho khách hàng. Hãng xe Việt này đang cùng các đối tác nỗ lực giải quyết khó khăn về chuỗi cung ứng để tăng tốc bàn giao xe điện VF e34.

Hyundai Grand i10 là mẫu duy nhất có doanh số tăng trưởng dương trong tháng 2-2022 của hãng xe Hyundai tại thị trường Việt Nam. Ảnh: THẮNG TRẦN

Tập đoàn Thành Công cũng vừa thông báo kết quả bán hàng tháng 2 với doanh số 4.173 chiếc, giảm 43,2% so với tháng trước và tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2021. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán ra tốt nhất tháng 2 với 1.001 chiếc đến tay khách hàng nhưng vẫn giảm 58,2% so với tháng trước đó. Các mẫu xe khác như Santa Fe, Tucson, KONA đều ghi nhận sự sụt giảm doanh số đáng kể. Riêng Hyundai Grand i10 là mẫu duy nhất có doanh số tăng trưởng dương với 987 xe bán ra, tăng 8,5% so với tháng 1.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/tieu-thu-oto-tiep-tuc-giam-sau-20220312201052291.htmNguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/tieu-thu-oto-tiep-tuc-giam-sau-20220312201052291.htm