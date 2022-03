Ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng, người dân vẫn thờ ơ

Nhằm kích cầu mua ô tô mới của người dân sau Tết nguyên đán 2022, trong tháng 2 vừa qua một loạt mẫu xe như Honda HR-V, Honda CR-V, Honda City, VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0,... được hãng và đại lý ưu đãi giảm giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, dù các hãng xe tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại lớn nhưng nhu cầu mua xe mới của người dân sụt giảm mạnh.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.802 xe gồm 17.541 du lịch; 4.782 xe thương mại và 479 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 31%; xe thương mại giảm 7,6% và xe chuyên dụng tăng 67% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 14.528 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.274 xe, giảm 36% so với tháng trước.

Doanh số bán hàng của một số hãng xe giảm mạnh trong tháng 2/2022

Tính từ đầu năm đến nay, tháng 2 vừa qua cũng là tháng thứ 2 liên tiếp, doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên VAMA bị sụt giảm (tháng 1/2022 giảm 34%), sau khi đạt mức tăng trưởng 21% ở tháng 12/2021.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, thời điểm tháng 2 Dương lịch trùng vào đúng dịp Tết Nguyên đán - thời điểm mua sắm được coi là thấp nhất trong năm nên dẫn đến sự sụt giảm chung của toàn thị trường ô tô và các thương hiệu cũng không nằm ngoài quy luật chung này.

Trong tháng 2, Thaco tiếp tục là thương hiệu bán được nhiều xe nhất với 10.837 chiếc, tiếp đến là Toyota với 4.288 chiếc (chưa kể Lexus). Hai hãng này cũng có số xe bán ra nhiều nhất từ đầu năm, với Thaco là 22.213 chiếc và Toyota là 10.656 chiếc (chưa kể Lexus).

Dù tung ra hàng loạt ưu đãi, khuyến mại lớn với nhiều mẫu xe nhưng Honda chỉ có 1.830 xe bán ra tại Việt Nam trong tháng 2, giảm 51,5% so với tháng trước.

Theo VAMA, mặc dù sụt giảm so với tháng trước, song tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 2 đạt 53.544 xe các loại, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch đạt 42.820 xe, tăng 42%; xe thương mại đạt 9.959 xe, tăng 4,7%; và xe chuyên dụng đạt 765 xe, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ ngày 1/12/2021, các dòng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được áp dụng mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu hiện hành, tức giảm 3-6% giá niêm yết tùy theo dòng xe và địa phương đăng ký.

Điều này tiếp tục giúp các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước tăng sức hút với khách hàng và thêm phần cạnh tranh với những dòng xe nhập khẩu ở cùng tầm tiền. Theo đó, tính đến hết tháng 2/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 32.310 xe, tăng 41%, còn xe nhập khẩu đạt 21.234 xe, chỉ tăng 25% so với cùng kì năm ngoái.

Cùng với các thành viên của VAMA, Tập đoàn Thành Công với nhãn hiệu xe Hyundai cũng cho biết trong tháng 2 vừa qua đơn vị này tiêu thụ 4.173 xe, nâng doanh số cộng dồn của thương hiệu này lên 11.601 xe các loại được bàn giao đến tay khách hàng trong cả nước.

Bên cạnh đó, VinFast cũng tiêu thụ được 1.154 xe trong tháng 2, nâng tổng số xe được bàn giao đến tay khách hàng trong 2 tháng đầu năm lên 3.257 xe các loại.

Tính chung doanh số được công bố chính thức từ VAMA, Tập đoàn Thành Công và VinFast, trong tháng 2/2022, toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ được 28.129 xe các loại; nâng tổng doanh số 2 tháng đầu năm lên 47.168 xe được tiêu thụ trong cả nước.

Một số doanh nghiệp dự báo, năm 2022 với các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ tiếp tục được áp dụng, diễn biến dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát sẽ là cơ sở để hoạt động sản xuất lắp ráp cũng như thị trường ôtô trong nước tiếp tục tăng trưởng. Thị trường ô tô Việt Nam có thể đạt mốc 500.000 xe trong năm nay.

Nguồn: http://danviet.vn/o-to-giam-gia-ca-tram-trieu-dong-nguoi-dan-van-tho-o-502022123195112916.htmNguồn: http://danviet.vn/o-to-giam-gia-ca-tram-trieu-dong-nguoi-dan-van-tho-o-502022123195112916.htm