Tiền con heo rục rịch tăng giá Tết Kỷ Hợi: Hé lộ chiêu thức tung hoả mù

Thứ Ba, ngày 01/01/2019 11:30 AM (GMT+7)

Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thế nhưng các điểm bán tiền lì xì Tết đã tung ra hàng loạt loại tiền “độc”, đáp ứng nhu cầu của người mua. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, điều tra của PV, có một số nơi đang cố tình tung chiêu hàng khan hiếm, “số lượng có hạn”… để đẩy giá bán lên cao.

Tiền heo lên ngôi

Cũng như mọi năm, tiền lì xì Tết có in hình linh vật của năm đó luôn thu hút người mua. Anh Nguyễn Đình Thái, chuyên bán tiền lì xì Tết tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) nói: “Cũng giống như các năm trước, năm nay, tờ 2 USD in hình linh vật của năm là một trong những đồng tiền hot, được săn lùng nhất. Năm nay, bộ Tài chính Mỹ tiếp tục cho in tờ 2 USD in hình con heo để phục vụ nhu cầu lì xì độc cho châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng”.

Hiện nay, theo ghi nhận của PV, bộ 2 USD có giá giao động từ 300.000 – 500.000 đồng.

Theo ghi nhận của PV, bộ 2 USD bao gồm: 1 tờ 2 USD mạ vàng, giấy chứng nhận hàng thật với đầy đủ bảo an, bao da xanh sang trọng và một bao lì xì đỏ hồng có giá giao động từ 300.000 – 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, đồng 2 USD, đồng xu in hình con heo được để trong hộp nhựa trong suốt, kèm 1 hộp nhung cũng được nhiều điểm tung ra như là một điểm nhấn cho tiền Tết 2019.

Đồng xu này có mệnh giá 1AUD (đô la Úc), với trọng lượng tương đương 31,1 gram với đường kính 40mm, độ dày 3mm.

Đồng 2 USD, đồng xu in hình con heo được để trong hộp nhựa trong suốt, kèm 1 hộp nhung.

“Năm nay, Úc tiếp tục sản xuất cặp đồng xu hình con heo mạ vàng và mạ bạc cực đẹp. Đồng xu Úc hình con heo mạ vàng với mặt trước là hình ảnh chú heo vàng kết hợp với dòng chữ “Year of The Pig”. Mặt sau đồng xu vẫn là hình ảnh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đội vương miệng đầy quý phái. Hình ảnh chú heo vàng tượng trưng cho năm mới phú quý và đầy may mắn”, anh Thắng, chủ một shop tiền lì xì trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP.HCM) nói.

Hiện, giá bán của đồng xu này là 200.000 đồng/xu vàng và 150.000 đồng/xu bạc.

“Ngoài đồng xu nói trên, năm nay, Úc cũng tung ra đồng tiền con heo Kamberra, mệnh giá 50 Numismas, được in trên chất liệu polime với thiết kế tinh tế, đẹp mắt và có thêm hình con heo. Hiện nay, tôi đang bán với giá 100.000 đồng/tờ. Nếu ai được anh tặng tờ tiền này họ sẽ mừng và may mắn cả năm đó”, anh Thắng tư vấn thêm.

Đáng chú ý, năm nay còn xuất hiện tờ tiền triệu USD con heo được Mỹ cho sản xuất nhằm kỷ niệm dịp Tết Âm lịch cho năm Hợi. Tờ tiền mang ý nghĩa rất độc đáo bởi mệnh giá rất khủng, lên đến 1 triệu đô la.

Năm nay còn xuất hiện tờ tiền triệu đô con heo được Mỹ cho sản xuất nhằm kỷ niệm dịp Tết âm lịch cho năm Hợi.

“Số tiền mà ắt hẳn rất nhiều người trong chúng ta mong muốn sở hữu. Với việc lì xì tờ tiền triệu đô in hình con heo này cũng đồng nghĩa với lời chúc mang đến 1 năm Kỷ Hợi sắp đến nhiều tài lộc, may mắn và thành công. Tiền triệu đô la hình con heo là tiền “play money”, không có giá trị sử dụng”, anh Thắng nói.

Cũng in hình chú heo, tiền lì xì của Macao với mệnh giá 10 Patacas cũng được các điểm kinh doanh tiền Tết tung ra. Đồng thời tiền Macao hình con heo đang được chào bán với giá 100.000 đồng/tờ. Đây là tờ tiền được lưu thông và có giá trị sử dụng như bất kỳ tờ tiền Macao 10 patacas khác.

Năm nay, hình ảnh chú heo phúng phính được thể hiện nổi bật trên nền tiền đỏ hồng đầy may mắn do ngân hàng Macao và ngân hàng Trung Quốc phát hành.

Ngoài ra còn có tiền con heo Papua New Guinea. Tờ tiền được in trên chất liệu cotton cao cấp thế hệ mới, chất liệu rất tốt, bền. Đây được dự đoán là một trong những tờ tiền đẹp nhất để lì xì trong dịp Tết Nguyên Đán 2019, bởi lẽ đây là một trong số ít tờ tiền thật được in hình con heo đẹp mắt trên thế giới cùng với đó là có giá bán cực rẻ, chỉ 50.000 đồng/tờ.

Tung chiêu hỏa mù

Hiện nay, ngoài tiền in hình heo lên ngôi, theo tìm hiểu của PV, bộ tiền tứ linh: “Long Lân Quy Phụng” gồm 4 tờ tiền thật đang lưu hành tại các nước Buhtan, Myanmar và Brazil. Tiền “Thuận buồm xuôi gió” của Maldives, tiền in hình Phật của Campuchia hay bộ tiền giấy 12 con giáp, tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng in khổ lớn, tiền lưu niệm 100 đồng… cũng được đổ xô săn tìm.

Thế nhưng, các điểm bán hàng đã bắt đầu tung ra các chiêu: “Số lượng hạn chế”, “hàng khan hiếm”, “khó kiếm”… để đẩy giá lên cao. Khi chào hàng với PV, Hà, một điểm bán tiền trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nói: “Mặc dù mới xuất hiện cách đây mấy năm nhưng tờ 2 USD luôn tạo cơn sốt khi được săn lùng để lì xì. Tiền này luôn trong tình trạng cháy hàng vào những ngày giáp Tết”.

Năm nay, tiền in hình heo lên ngôi.

Sau những lời quảng cáo mang tính chất “khan hiếm”, “có hạn” nói trên, Hà báo giá tờ 2 USD mạ vàng với giá 800.000 đồng. Tương tự, Chúc, chủ shop tiền lì xì ở quận 10 cũng dùng chiêu trò: “Hiện nay, số lượng nhập về mỗi đợt có giới hạn, trong khi đó nhu cầu thì rất cao, thường dẫn đến tình trạng cháy hàng. Nếu anh mua thì hãy đặt ngay bây giờ, chứ vài bữa nữa thế nào giá cũng lên rất cao cho mà xem”.

Một số nơi còn cho biết, do tiền xưa, hiếm, khó tìm nên giá cũng cao. “Vì là tiền xưa nên số lượng còn rất hạn chế, nếu có nhu cầu thì anh hãy quyết định sớm, nếu không là không còn hàng”, Thắng nói khi giới thiệu về tờ mệnh giá 100 Rupiah của Indonesia phát hành năm 1984.

Ông Nguyễn Tấn Trường, một người từng buôn bán tiền lì xì Tết tại quận 3 (TP.HCM) cho biết: “Việc những người này giới thiệu và quảng cáo là hàng khan hiếm, số lượng có hạn… thực chất chỉ là chiêu trò để bán hàng mà thôi”.

Người bán lợi dụng tình hình để bán với giá cao là không có đạo đức kinh doanh.

“Khi đó, họ đánh vào tâm lý của người mua, nếu không mua bây giờ thì ít hôm nữa sẽ hết hàng, giá lên cao. Đây là chiêu thường thấy của những người bán hàng. Vì thế, người mua phải hết sức bình tĩnh, không nên nghe theo những lời quảng cáo đó mà mua hàng hóa. Thậm chí, có thể mua với mức giá cao hơn”, ông Trường nói.

Nói về việc tặng tiền lì xì, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng: “Theo quan niệm vào đầu năm mới, người lớn thường lì xì cho trẻ nhỏ hoặc con cháu mừng tuổi ông bà là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Sở dĩ người ta thường mừng tuổi là tiền lẻ (số lẻ) là tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở”.

“Ngày nay, tình trạng này đang bị biến tướng, pha tạp nhiều thứ. Người ta không chỉ tặng tiền lẻ của đất nước mà còn tặng nhiều loại tiền của quốc gia khác nhau, với mệnh giá khác nhau, có khi mang nặng giá trị vật chất”, TS. Thêm chia sẻ.