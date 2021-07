Thương lái bị cách ly, thủ phủ chăn nuôi heo lo lắng

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 17:00 PM (GMT+7)

Giá heo hơi đang ở mức thấp nhất 2 năm qua khiến thủ phủ nuôi heo rơi vào khủng hoảng nhưng người tiêu dùng lại mua thịt heo giá cao

Ngày 13-7, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề xuất mở điểm bán thịt heo tại TP Biên Hòa.

Theo ông Công, tại thời điểm này, các trang trại chăn nuôi đều gặp khó khăn về khâu tiêu thụ, đặc biệt là các trang trại tư nhân, hộ nuôi nhỏ lẻ vì không được bao tiêu đầu ra như trang trại nuôi gia công.

Nguyên nhân chủ yếu là các chợ đầu mối thịt heo như Hóc Môn, Bình Điền, điểm phân phối lớn tại TP HCM đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 khiến giá heo hơi thấp chưa từng thấy kể từ sau đợt dịch tả heo châu Phi trở lại đây.

"Hàng loạt thương lái của Đồng Nai kinh doanh tại các chợ trên thuộc diện phải cách ly phòng dịch nên hầu như tạm dừng mọi hoạt động mua bán heo hơi, thịt heo. Tình trạng dịch bệnh Covid-19 lan rộng khiến người chăn nuôi lo thị trường heo hơi rơi vào cơn khủng hoảng đầu ra vì không tiêu thụ được.

Trong khi đó, giá bán lẻ tại các chợ truyền thống đến tay người tiêu dùng lại đang tăng tạo nên sự mất cân bằng" – ông Công phân tích.

Do đó, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai đề xuất mở điểm phân phối, tiêu thụ thịt heo tại địa chỉ số 518, KP 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tại địa điểm trên, có các trang thiết bị đủ tiêu chuẩn đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm, mặt bằng thông thoáng, ngay trục đường chính nên thuận lợi cho việc phân phối.

Hiệp hội sẽ bán đúng giá, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo an ninh trật tự. Nhân viên có giấy xét nghiệp âm tính với Covid - 19, tuân thủ 5k. Nguồn heo lấy từ các trang trại chăn nuôi trong địa bàn tỉnh." – ông Công cam kết.

Chủ một trang trại chăn nuôi heo ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết giá heo hơi quanh mức 55.000 – 56.000 đồng/kg, nhưng rất khó bán trong khi giá thành chăn nuôi heo nông hộ là hơn 70.000 đồng/kg.

Tại TP HCM, do chợ truyền thống ngưng kinh doanh nhiều nên người tiêu dùng mua thịt heo ở kênh siêu thị, cửa hàng thực phẩm hoặc các cửa hàng chuyên thịt. Nhìn chung mặt hàng này do trữ được lâu nên không tăng giá nóng như rau xanh nhưng giữ giá cao. Theo bảng giá thịt heo của một người bán ở chung cư B. (phường An Khánh, TP Thủ Đức) thì thịt heo được đóng gói sạch trong túi zip, tiện cho mỗi lần mua với giá từ 150.000 đồng/kg (giò sống) đến 200.000 đồng/kg (sườn non), thịt nạc, đùi, cốt lết đồng giá 160.000 đồng/kg.

Một số hệ thống thịt heo thương hiệu có chương trình khuyến mãi giá các mặt hàng phổ biến như: nạc, vai, đùi, cốt lết từ 120.000 đồng-130.000 đồng/kg nhưng thường hàng không có sẵn, người tiêu dùng có thể đặt và nhận hàng sau 2,3 ngày.

