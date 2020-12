Thu giữ hàng tấn quần áo “sida” chuẩn bị tuồn ra thị trường

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 14:45 PM (GMT+7)

Lực lượng quản lý thị trường Hải Dương vừa phát hiện và thu giữ hàng tấn quần áo sida (quần áo các loại đã qua sử dụng) không rõ nguồn gốc.

Ngày 29/12, Tổng cục quản lý thị trường cho biết, trong tuần đầu triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2021 do cục QLTT tỉnh Hải Dương ban hành, đội QLTT số 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ việc vi phạm có quy mô lớn liên quan đến các mặt hàng thời trang nhập lậu.

Cụ thể, 24/2, đội QLTT số 4, cục QLTT Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo do bà N.T.H làm chủ tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện cửa hàng đang bày bán 96 kiện quần áo các loại đã qua sử dụng (quần áo “sida”) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nêu trên. Đội QLTT số 4 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên; hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Cũng trong đợt cao điểm ra quân này, trước đó ngày 17/12, đội QLTT số 4 đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông dừng, khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 34M-2886 do T.X.T ở xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là lái xe đồng thời là chủ hàng.

Kết quả khám, phát hiện đối tượng T.X.T đã vận chuyển, kinh doanh nhiều loại quần áo các loại là hàng hóa nhập lậu trị giá trên 40 triệu đồng. Vụ việc đã được đội hoàn thiện hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền xử phạt 15 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thu-giu-hang-tan-quan-ao-sida-chuan-bi-tuon-ra-thi-truong-a501250.html