Số phận cây lan đột biến Hồng Hạ Vân được đồn thổi 46 tỷ đồng ở Điện Biên

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 15:03 PM (GMT+7)

“Hồng Hạ Vân Sín Sủ” - cây lan đột biến ở Điện Biên được đồn có giá lên tới 46 tỉ đồng vừa được chủ nhân rao bán với mức giá thấp bất ngờ.

Từ lan treo bờ rào đến tin đồn tiền tỷ

Tháng 6/2021, cộng đồng mạng đồn thổi về cây lan đột biến có giá 46 tỉ đồng của một gia đình dân tộc Mông tại bản Sín Sủ, xã Xá Nhè, tỉnh Điện Biên.

Báo Lao Động đưa tin, ngày 15/6, ông Lờ A Tráng – Chủ tịch UBND xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cho biết, cây lan đó của gia đình anh Thào A Phổng. Cây lan này anh mua lại của người khác. Sau đó cây lan đẻ được 3 nhánh rồi ra hoa và được người ta trả giá 46 tỉ. Tuy nhiên, khi làm việc với chính quyền địa phương, anh Thào A Phổng cho biết, cây lan có giá mấy chục tỉ là do người ta đồn thổi.

Theo suy luận của ông Tráng thì anh Phổng mua cây lan này của một chủ khác, khi cây lan nở hoa và đẻ nhánh thì lại có một nhóm người đến trả giá 46 tỉ đồng nhưng lại không mua. Nếu như cây lan thực sự có giá trị như vậy, tại sao trả giá xong họ lại không mua.

Kể từ ngày xuất hiện tin đồn, rất nhiều người từ xa đến xem cây lan Hồng Hạ Vân. Gia đình anh Phổng vì thế phải tổ chức trông coi, bảo vệ rất kĩ càng.

Anh Thào A Phổng (áo đen) làm ở quán sửa xe máy gần nhà cùng những người trong gia đình. Ảnh: Văn Thành Chương/Lao Động.

Sau 2 tháng, tiếp tục có tin đồn Hồng Hạ Vân có giá 46 tỷ đồng đã được một chủ vườn lan mua lại với giá 3,5 tỷ đồng.

Nhưng chủ nhân của cây này là anh Thào A Phổng lại vô cùng ngạc nhiên trước thông tin đó.

“Chỉ bán được ít tiền thôi, không đủ sửa mấy gian nhà gỗ”, anh nói trên Lao Động. Người này không tiết lộ cụ thể mức giá vì: "Cái này không nói được vì nó là “đạo đức kinh doanh…” và họ cũng dặn mình không được nói".

Qua tìm hiểu, anh Thào A Phổng cùng người chú mua cây lan này về trồng, treo ở bờ rào chẳng ai để ý. Đến khi nó ra hoa thì nhiều nhóm người đến xem và họ bảo, cây lan này phải được 46 tỷ.

“Nó như bán con lợn con gà, họ bảo con này phải được từng này, từng kia nhưng họ lại không mua nên cuối cùng có người mua rẻ mình cũng vẫn phải bán, nếu không để lại không biết chăm thì nó cũng chết” – anh Phổng nói.

Bóc mẽ chiêu trò

Một đại gia cây cảnh nhận định trên báo Đất Việt cho rằng, đây vẫn là chiêu thức thổi giá cũ của đối tượng lừa đảo. Trước việc thị trường lan gần như đóng băng, không có giao dịch, trong thời gian tới những đối tượng lừa đảo sẽ vẫn tiếp tục thổi giá lan.

Vị này cho rằng, họ làm vậy bởi một số đầu nậu trước đó đã ôm, thu mua một số lượng lan nên bắt buộc họ phải thổi giá lan để bán đi.

"Còn nhớ lan ở Phú Thọ giai đoạn đầu được bán 2 triệu đồng/cm thì giờ đưa ra mức giá bán 70.000 đồng/cm cũng không có ai mua, chính vì vậy họ phải chuyển biến, thay đổi liên tục giống lan để thổi giá. Các tên gọi về lan được những đối tượng này tự đặt tên, họ đặt tên thế nào thì ra thế", vị đại gia thông tin.

Ông nhận định thêm, hiện nay lượng người bị lừa vì lan đã quá nhiều. Sau hàng loạt vụ lừa đảo dẫn đến thị trường lan giảm thì có thể nạn nhân sập bẫy chúng tiếp theo là những người mới, không am hiểu. Và ông cho rằng: "Bản chất kinh doanh của những vụ lừa đảo lan đột biến cũng giống như mô hình đa cấp. Hình thức kinh doanh đa cấp chưa bao giờ hết, chỉ là họ sẽ chuyển từ trò này sang trò đa cấp khác chứ không dừng lại".

Trên An ninh TV từng đưa tin, liên quan đến các vụ bán lan đột biến giá cao, Công an huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can 4 đối tượng gồm Bùi Văn Trọng (sinh năm 1998), Bùi Văn Cường (sinh năm 1998) Trần Quang Huy (sinh năm 2001), Vũ Văn Hùng (sinh năm 2001) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ổ nhóm này đã làm 1 giàn lan gồm các giống lan phi điệp loại thường, không phải lan đột biến tại thôn Đoan Vĩ 2 xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam rồi đăng các bài viết, quảng cáo bán lan đột biến trên mạng xã hội Facebook để câu khách. Thậm chí, chúng còn đóng giả chủ vườn lan lớn đến quay video, chụp ảnh để tạo lòng tin.

Từ tháng 12/2020 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 11 vụ lừa đảo bán lan đột biến khác, chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại địa bàn các tỉnh khác nhau với số tiền lên 3,5 tỷ đồng.

