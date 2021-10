Sau chuỗi ngày giãn cách, Uniqlo đưa thông báo bất ngờ về cửa hàng ở Hà Nội

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 13:37 PM (GMT+7)

Sau chuỗi ngày giãn cách kéo dài tại Tp. HCM và Hà Nội, mới đây Uniqlo - hãng thời trang Nhật Bản có tuyên bố mới về cửa hàng tại siêu thị AEON MALL Hà Đông.

Thông tin phát đi từ UNIQLO cho biết, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản sẽ chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Hà Đông, vào thứ Sáu, ngày 29/10/2021.

Đây là cửa hàng thứ 9 của UNIQLO tại Việt Nam và thứ tư tại Hà Nội, cũng là một phần trong kế hoạch phát triển lâu dài mà UNIQLO đã và đang tiến hành nhằm mang các sản phẩm LifeWear tiếp cận đến ngày càng nhiều khách hàng hơn nữa tại Việt Nam.

UNIQLO khai trương cửa hàng thứ 9 tại Việt Nam và thứ tư tại Hà Nội

Theo đó, cửa hàng mới rộng 1.000 mét vuông với nhiều bộ sưu tập thu đông mới sẽ đặt tại AEON Mall Hà Đông, Hà Nội.

Trong bối cảnh dịch bệnh, để đảm bảo an toàn, các cửa hàng UNIQLO luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định về phòng dịch an toàn như khai báo y tế bằng mã QR, giữ khoảng cách an toàn giữa các khách hàng, đo thân nhiệt, khử trùng tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang.

UNIQLO là một thương hiệu lớn nhất trong sáu thương hiệu chính của Tập đoàn Fast Retailing, công ty cổ phần bán lẻ có trụ sở toàn cầu tại Tokyo, Nhật Bản.

Với doanh thu toàn cầu khoảng 2,01 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2020 tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020 (tương đương 19,06 tỷ đô la Mỹ, số liệu được tính dựa trên tỷ giá chuyển đổi ngân hàng vào cuối tháng 8 năm 2020: 1 Đô la Mỹ = 105,4 Yên).

Fast Retailing là một trong những nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, và UNIQLO là 1 trong những thương hiệu bán lẻ tiêu biểu hàng đầu của Nhật Bản.

Nhiều năm liên tục, UNIQLO mở các cửa hàng quy mô lớn ở các thành phố và địa điểm quan trọng nhất thế giới, như một phần trong nỗ lực không ngừng để củng cố vị thế hàng đầu trên thị trường. Ngày nay, công ty có hơn 2.200 cửa hàng tại 25 thị trường bao gồm Nhật Bản. Các thị trường khác (tính theo ký tự chữ cái trong tên Tiếng Anh) là Úc, Bỉ, Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Thái Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam...

Ngoài ra, UNIQLO đã thành lập một doanh nghiệp xã hội ở Bangladesh cùng với Ngân hàng Grameen vào năm 2010, và hiện nay đã có hơn 15 cửa hàng Grameen-UNIQLO được mở tại Dhaka.

Nguồn: http://danviet.vn/sau-chuoi-ngay-gian-cach-uniqlo-dua-thong-bao-bat-ngo-ve-cua-hang-o-ha-noi-502...Nguồn: http://danviet.vn/sau-chuoi-ngay-gian-cach-uniqlo-dua-thong-bao-bat-ngo-ve-cua-hang-o-ha-noi-502021131013382855.htm