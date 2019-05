Phó Thủ tướng lên tiếng gì việc tăng giá điện đúng đợt cao điểm nóng?

Thứ Sáu, ngày 31/05/2019 17:00 PM (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chính thức lên tiếng trên nghị trường Quốc hội về lý do điều chỉnh giá điện vào tháng Ba cũng như cơ sở việc tăng giá.

Giá điện 2019 Sự kiện:

Phó Thủ tướng cho biết, trên cơ sở rà soát cơ cấu nguồn điện, tổng đầu vào năm 2019 ngành điện dự kiến tăng khoảng hơn 20.000 tỷ đồng.

Điều này do giá than hai đợt làm tăng đầu vào 5.412 tỷ đồng. Phó Thủ tướng cho rằng, hiện tại, than khai thác ở độ sâu 300m so với mực nước biển nên chi phí lớn.

Ngoài ra, một khoản lớn khác là giá khí trong bao tiêu tăng theo giá thị trường (theo Nghị quyết Quốc hội từ năm 2014 hiện mới thực hiện) là 5.852 tỷ đồng, việc chênh lệch tỷ giá cũng làm tăng đầu vào tới 5.042 tỷ đồng,...

Để bù đắp các khoản trên và đảm bảo lợi nhuận ngành điện tối thiểu 3%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương đã đề xuất 3 kịch bản tăng giá lần lượt là: 7,31%; 8,36% và 9,06%. Trên cơ sở các kịch bản trên, Chính phủ đã chọn phương án 8,36%.

Riêng về lý do giá điện tăng tháng Ba, theo ông, chỉ số giá tiêu dùng sau khi tăng mạnh vào tháng Một và tháng Hai, thường sẽ giảm trong tháng Ba. Từ đó, Phó Thủ tướng cho biết, trong 10 lần điều chỉnh giá điện thì 4 lần điều chỉnh vào tháng 3.

Với thông tin nhiều hóa đơn tiền điện tăng đột biến, Phó Thủ tướng nêu lên 3 nguyên nhân. Một là tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36%. Hai là kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng Tư là 31 ngày, dài hơn 3 ngày so với kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng Ba. Ba là do do sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng bởi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao.

Tuy nhiên, thời gian tới, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo EVN và Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung biểu giá điện hợp lý, bảo vệ người thu nhập thấp. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi đảm bảo phù hợp với nhu cầu các hộ dân, nhất là khi số lượng hộ sử dụng điện trên 200kWh ngày càng tăng.

Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã đề xuất Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu đưa vào kế hoạch kiểm toán năm 2019 báo cáo tài chính và chuyên đề về giá điện của EVN.