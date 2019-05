Đại biểu Quốc hội: Tăng giá điện, lợi đâu chẳng thấy mà răng... chẳng còn

Phát biểu trên nghị trường Quốc hội sáng 30/5, đại biểu Nguyễn Sĩ Cương, đoàn Ninh Thuận thẳng thắn: Từ thuở khai sinh ngành điện, giá điện theo quy trình bất biến là tăng rồi, tăng nữa và tăng mãi.

Theo ông Cương, người dân ủng hộ chủ trương về giá điện nhưng cái họ cần là công bằng, minh bạch và hợp lý.

Vị này khẳng định, người dân có lý khi nghi ngờ việc tăng giá điện có đúng 8,36% không bởi hóa đơn điện thực tế nhiều người phải trả gấp 2, gấp 3.

Theo ông, biểu giá điện dù là 6 bậc hay... 100 bậc thì điều quan trọng vẫn phải là giá bán lẻ điện bình quân phải được chấp hành và bên có lợi đương nhiên là doanh nghiệp chứ không phải người dân.

Trong một buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, theo ông, đã có cử tri nói với ông ý kiến đáng suy nghĩ: Cứ nói đất nước phát triển, đời sống người dân nâng cao, ấy vậy mà mức tiêu dùng điện thì duy trì ở mức thấp, tối thiểu là 50-100kWh. Mức này chỉ phù hợp với hộ gia đình nghèo, ở vùng khó khăn. Người dân ủng hộ chủ trương tiết kiệm điện nhưng phải phù hợp với thực tiễn, không phải tiết kiệm bằng mọi giá.

"Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cơ quan quản lý hay so sánh giá điện Việt Nam thấp so với các nước nhưng đại biểu khẳng định, nếu chỉ so sánh đầu ra mà không so sánh đầu vào là khập khiễng", ông Cương nêu lên.

Vị đại biểu bày tỏ: Có một việc đáng so sánh là ở một số nước, do nắng nóng, họ quyết định giảm giá điện cho người dân đỡ khó khăn, sao chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá các bên đều được lợi nhưng thực tế người dùng được lợi đâu chả thấy mà... răng chẳng còn.

Ở hướng khác, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, đoàn An Giang cho rằng, Bộ Công Thương trước đó đã có tờ trình dài hàng chục trang về tình hình giá điện, giá xăng dầu và khẳng định bộ này làm đúng.

Tuy nhiên, từ bản thân ông, đại biểu nêu lên: "Bản thân tôi là bác sỹ, cho dù phác đồ đúng nhưng bệnh nhân không tốt lên thì tôi cũng phải xem xét lại. Nhiều khi trên lý thuyết là đúng nhưng triển khai có thể sai. Lúc này phải dừng lại suy xét, không bảo thủ, duy ý chí, không che giấu sai lầm."

Qua đó, khi nhiều người dân phản ứng, bức xúc, theo ông, Bộ Công Thương phải rút kinh nghiệm trong phương pháp tiến hành, cách thức quản lý, giám sát của mình.

Góp ý thêm, đại biểu Nguyễn Thị Phúc, đoàn Bình Thuận nêu quan điểm, tăng giá điện thời điểm này là không phù hợp.

Bà đề nghi Chính phủ sớm công bố kết luận thanh tra việc tăng giá điện đúng quy định không, sai thì xử lý ra sao./.