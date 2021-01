Phát hiện xe tải đáng ngờ đang bốc hàng, lại gần thấy cảnh tượng kinh hoàng

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 17:00 PM (GMT+7)

QLTT tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ô tô vận tải đang bốc dỡ hàng hóa, lại gần thấy sản phẩm động vật bao gồm thịt lợn và nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin ngày 15/1 trên Tổng cục quản lý thị trường, mới đây đội QLTT số 4, cục QLTT tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ô tô vận tải hàng hóa mang BKS 29H-330.94 do ông Đinh Tấn, địa chỉ: Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, Ninh Bình điều khiển, đang bốc dỡ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An.

Qua kiểm tra, đội QLTT số 4 phát hiện trên xe đang vận chuyển 3.544 kg sản phẩm động vật bao gồm thịt lợn và nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng hóa trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa kèm theo, không có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y theo quy định.

Ngay sau đó, đội QLTT số 4 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ 3.544 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc nói trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm tiêu hủy gần 300 triệu đồng.

Đội QLTT xử lý tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Ảnh: Tổng cục QLTT.

Được biết, đây là thành tích xuất sắc, vụ việc điển hình về vi phạm VS ATTP cục QLTT Nghệ An phát hiện trong Kế hoạch thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

