Phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc chờ tiêu thụ ở Hải Dương

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 17:30 PM (GMT+7)

Lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc trong kho lạnh, đang chờ tiêu thụ tại Hải Dương.

Ngày 7/4, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), mới đây, Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh (Hải Dương) vừa chủ trì phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương phát hiện, khám xét kho hàng tại Khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nằm trên đất trang trại của ông Trần Lợi.

Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm đếm số hàng hóa trong kho đông lạnh. (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)

Qua 3 ngày khám xét, lực lượng quản lý thị trường đã hoàn tất việc khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm có 72.023 kg nội tạng động vật là lòng non lợn và mũi lợn khô đã qua sơ chế và chưa qua sơ chế được bảo quản trong trong kho chứa hàng khô, kho cấp đông và kho cấp đông riêng biệt.

Bên cạnh đó còn có chất phụ gia thực phẩm, dung dịch, chất tẩy rửa gồm 900 kg muối NACL dung dịch để bảo quản ướp lòng non sau sơ chế; 1.960 kg muối Na2CO3 sô đa dạng bột, dùng để khử mùi, tẩy trắng lòng; 202 kg bột làm mềm thịt dùng để ướp vào lòng non sau sơ chế; 240 lít dung dịch oxy già - hydro peroxide dùng để tẩy trắng lòng non và 120 kg Hạt nêm.

Ngoài ra còn có các loại hàng hóa khác như 308 kg túi nilon màu trắng; 500 kg túi nilon có in chữ nước nước ngoài; 300 bao túi nilon loại 25kg/bao; 32 kg dây gai dạng cuộn và 154 kg băng dính dạng cuộn.

Ông Trần Lợi khai nhận kho hàng và toàn bộ số hàng trong kho là của ông Nguyễn Duy Huy địa chỉ tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Bằng biện pháp nghiệp vụ thẩm tra xác minh, đấu tranh quyết liệt của Đội QLTT số 2 TP Chí Linh và cơ quan Công an TP Chí Linh, ông Nguyễn Duy Huy đã khai nhận thu mua toàn bộ sản phẩm nội tạng động vật các loại là hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, được mua gom từ nhiều nguồn, nhiều thời điểm khác nhau, từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến tối ngày 19/3/2020 và được vận chuyển về kho dân cư, Giang Hạ, phường Tân Dân, TP Chí Linh để tích trữ, bảo quản với mục đích bán lại cho các đối tượng khác khi có nhu cầu cần mua.

Đồng thời sử dụng phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa để sơ chế nội tạng động vật bán cho các đối tượng khác khi có nhu cầu và dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng dịch bệnh nên ông chưa bán được lô nào ra thị trường.

Các loại tùi nilon băng dính, dây gai dùng để đóng hàng hóa trong trường hợp bốc xếp hàng hóa bị bung rách và để khi bảo quản trong kho cấp đông hàng hóa không bị dính vào nhau.

Từ kết quả khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện cũng như xác minh, làm việc với ông Nguyễn Duy Huy và những người có liên quan cùng các tài liệu do Công an thành phố Chí Linh chuyển giao. Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 2 xác định ông Nguyễn Duy Huy đã có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tổng giá trị hàng hóa theo khai nhận là khoảng 400 triệu đồng.

Hiện Đội QLTT số 2 TP Chí Linh tạm giữ toàn số hàng hóa phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục tiến hành xác minh hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-hon-72-tan-long-lon-khong-ro-nguon-goc-cho-tieu-thu-o-hai-duong-a471525.html