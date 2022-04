Phát hiện cơ sở kinh doanh kit test COVID-19, hóa mỹ phẩm, thực phẩm đông lạnh nghi nhập lậu

Theo thông tin từ Cục quản lý thị trường Nam Định, ngày 7/4/2022, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp với Đội 1, Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Nam Định tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Hằng Hải tại: 132 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định do ông Đinh Hữu Đạt làm chủ.

Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an kinh tế tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Hằng Hải

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1.000 bộ kit test COVID-19, 200 hộp hóa mỹ phẩm các loại gồm (mặt nạ, kem body, kem bôi gót chân, dầu nóng) đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài, trên nhãn không có nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa.

Gần 3.000 lọ gồm (dầu gió, tinh dầu xịt thơm, tinh dầu muỗi) không có tem nhãn trên lọ, 70 hộp bảng phấn mắt và kem đánh răng Media có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định, 150 kg thực phẩm đông lạnh gồm (cá trứng, xúc xích, hàu, sườn, chả nem và chả mực) tất cả số thực phẩm này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ông Đinh Hữu Đạt là chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 đã Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đội Quản lý thị trường số 1 cũng đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Green Herb'th, Địa chỉ: Thôn Địch Lễ, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định do ông Trần Văn Hà làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 3.000 chai (gồm chai xịt đặc trị ruồi OXO, chai nước rửa chén đậm đặc OXO, chai xịt tác động đa côn trùng, nước tẩy rửa nhà vệ sinh hữu cơ siêu sạch) gần 700 can nước rửa chén đậm đặc OXO, gần 8.000 chiếc vỏ chai các loại do Công ty TNHH và sản xuất Thương mại Hùng Phát.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Green Herb'th

Toàn bộ số hàng hóa trên có nhãn mác ghi không đầy đủ, đặc biệt là tên cơ sở sản xuất không thể hiện bằng tiếng Việt mà thể hiện bằng tiếng nước ngoài dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về thương nhân chịu trách nhiệm sản xuất, phân phối.

Tại cơ sở sản xuất, Đoàn kiểm tra đã phát hiện có gần 2.300 chai xịt tác động đa côn trùng và chai xịt tác động đặc trị ruồi có nhãn ghi cơ sở sản xuất là Công ty TNHH và sản xuất Thương mại Hùng Phát có địa chỉ: Khu 11, Khái Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và 750 bộ tem nhãn mác của Công ty TNHH và sản xuất Thương mại Hùng Phát có địa chỉ như trên.

Ông Trần Văn Hà - Giám đốc Công ty TNHH Green Herb'th chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của sản phẩm trên.

Đoàn kiểm tra đã Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/phat-hien-co-so-kinh-doanh-kit-test-covid-19-hoa-my-pham-thuc-pham-don...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/phat-hien-co-so-kinh-doanh-kit-test-covid-19-hoa-my-pham-thuc-pham-dong-lanh-nghi-nhap-lau-169220407213409416.htm