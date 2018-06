Phát hiện 5 cá thể hổ đông lạnh "vi vu" trên xế hộp

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 21:30 PM (GMT+7)

Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra hành chính chiếc xe ô tô 4 chỗ, bất ngờ phát hiện trong thùng đông lạnh có 5 cá thể hổ đã chết.

5 cá thể hổ được cơ quan chức năng phát hiện trên chiếc xe ô tô 4 chỗ.



Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 15h30 ngày 5/6, tại Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Nghệ An, đã kiểm tra hành chính xe ô tô mang BKS 37A – 315.71, do tài xế Hoàng Văn Tiên (SN 1991), trú tại xóm 9, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu điều khiển.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 5 cá thể hổ đã chết được bọc trong thùng xốp đông lạnh.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Tiên khai nhận, 5 cá thể hổ trên là do Tiên vận chuyển cho đối tượng Bùi Văn Hiếu (SN 1992), trú tại xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc trên.