Ôtô, xe máy ế ẩm, giảm giá mạnh

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 14:59 PM (GMT+7)

Trái với dự đoán nhu cầu mua sắm xe sẽ tăng mạnh sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài, sức mua trên thực tế vẫn còn khá yếu

Được mở cửa hoạt động trở lại từ đầu tháng 10 song các đại lý ôtô, xe máy tại TP HCM chủ yếu mới chỉ đón khách đến bảo hành, bảo dưỡng xe.

Ôtô giảm giá đến 400 triệu đồng

Ông Ngô Thanh Minh - phụ trách kinh doanh tại đại lý ôtô ở quận 3 - cho biết đã nửa tháng trôi qua kể từ khi được hoạt động trở lại song đại lý vẫn chưa có khách đến tham quan hay mua xe mới. Một số khách đã đặt cọc mua xe từ hồi tháng 4 và 5 vừa qua nhưng cũng chưa dám "xuống tiền" lấy xe mà còn "tìm hiểu thêm". "Đây là thời điểm "lỡ cỡ" vì thông thường, khách hàng ít mua ôtô trong tháng 10 và 11. Họ sẽ tập trung mua vào những tháng cuối năm âm lịch để phục vụ nhu cầu đi lại trong Tết. Do đó, rất khó kỳ vọng sức mua ôtô tăng vào thời điểm này" - ông Minh nói.

Đại lý xe máy vắng khách dù đã tung ra nhiều chương trình ưu đãi

Ông Đỗ Nguyễn Vương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ôtô Volkswagen Việt Nam, lý giải sức tiêu thụ ôtô thời điểm này còn rất chậm bởi dịch bệnh kéo dài khiến doanh nghiệp, cá nhân đều gặp khó khăn về kinh tế, không có động lực mua sắm những mặt hàng giá trị lớn. Tương tự, ông Mai Đình Thi, Tổng quản marketing - kế hoạch chiến lược của Suzuki Việt Nam, cũng cho hay do kinh tế chưa ổn định, người tiêu dùng còn e dè mua sắm nên các hãng buộc phải triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn để kích cầu. Ông Teh Kim Hwa, Tổng Giám đốc Công ty TC Services Việt Nam, thì cho rằng bên cạnh ưu đãi kích cầu, cần tổ chức bán hàng online để tăng tiện ích cho khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu như tất cả đại lý ôtô tại TP HCM đều tung ra rất nhiều ưu đãi để kéo khách. Chẳng hạn, đại lý Toyota giảm giá hàng chục triệu đồng/xe, tặng thêm một phần lệ phí trước bạ và phụ kiện. Đại lý Mitsubishi hỗ trợ lãi suất 0% khi mua xe. Đại lý Hyundai giảm giá từ 40-76 triệu đồng/xe tùy mẫu, hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng gói bảo hiểm vật chất, gói phụ kiện trị giá khoảng 30 triệu đồng. Đại lý Ford giảm giá mạnh nhiều mẫu xe từ 70-400 triệu đồng, miễn lệ phí trước bạ, tặng bộ phụ kiện. Đại lý Mazda giảm giá từ 20-120 triệu đồng/xe và tặng thêm phụ kiện, gói bảo hiểm vật chất, gói nâng cấp xe.

Không chỉ đại lý, các hãng cũng có chương trình ưu đãi riêng với nỗ lực cải thiện sức mua toàn thị trường. Khách mua xe VinFast vào thời điểm này được giảm 10% giá trị xe bằng tiền mặt và tặng thêm 3 năm bảo dưỡng miễn phí. Hãng xe MG Việt Nam tập trung nhiều ưu đãi riêng cho hình thức mua hàng online bên cạnh chương trình ưu đãi chung như: giảm 50% lệ phí trước bạ; tặng 1 năm bảo hiểm vật chất; 5 lần bảo dưỡng, cứu hộ miễn phí; 5 năm bảo hành không giới hạn số km; mua xe trả góp không lãi suất…

Mua xe máy được hỗ trợ phí đăng ký xe

Cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, các hãng và đại lý xe máy không còn cách nào khác để thu hút khách ngoài việc đưa ra những chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn, song lượng khách vẫn thưa thớt. "Thị trường xe máy không thể sôi động trở lại trong ngày một ngày hai bởi số lượng người lao động trở về quê trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát khá lớn và chưa rõ khi nào quay lại. Trong khi đó, đây là đối tượng khách hàng chính của chúng tôi" - ông Trương Tấn Hậu, phụ trách kinh doanh cửa hàng xe máy T-T Thành Công (TP Thủ Đức), nói.

Các hãng xe máy vẫn đang nỗ lực kích cầu thông qua việc giảm giá, ưu đãi và tặng quà với mức nhiều nhất có thể. Ví dụ, hãng Yamaha giảm giá từ 2-7 triệu đồng/xe tùy mẫu; tặng thêm áo, nón, balô, khăn đa năng, băng tay. Hãng Suzuki hỗ trợ lệ phí trước bạ với mức 1-5 triệu đồng, hỗ trợ phí đăng ký xe. Khách mua xe máy Honda được trả góp lãi suất 0%, tặng phí đăng ký xe đến 4 triệu đồng. Hãng Piaggio cũng tặng 4 triệu đồng phí đăng ký xe, hỗ trợ mua xe trả góp lãi suất 0%…

Tiêu thụ ôtô tháng 9 bằng 50% cùng kỳ

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, trong tháng 9 vừa qua, các hãng tiêu thụ được 13.537 xe các loại, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, doanh số tiêu thụ ôtô trong tháng 8 được xem là thấp nhất từ năm 2015 đến nay với 8.884 chiếc bán ra, giảm 45% so với tháng 7 và giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh số của Toyota tháng 9 giảm 53% so với cùng kỳ, doanh số của Honda giảm mạnh đến 64,7% so với cùng kỳ. Riêng xe VinFast có dấu hiệu tiêu thụ tốt với doanh số tháng 9 tăng 51,4% so với tháng 8 và chỉ giảm nhẹ vài trăm chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

