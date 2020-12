Ô tô Trung Quốc đến ồn ào, ra đi lặng lẽ

Xe Trung Quốc tung chiêu tạo sốt ảo? Đơn vị nhập khẩu Beijing X7 của Trung Quốc về Việt Nam công bố trên mạng xã hội rằng 1.000 xe đầu tiên đã có chủ sau một tháng tung ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng con số hơn 1.000 xe giao đến tay khách hàng chỉ sau một tháng ra mắt và đang cháy hàng có thể chỉ là chiêu tiếp thị và con số trên là ảo. Lý do là theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam trong tháng 10-2020 chỉ 918 chiếc, trong đó chủ yếu là các loại xe tải và xe chuyên dụng chứ không phải là ô tô dưới chín chỗ ngồi. Kinh nghiệm cho thấy nhiều mẫu xe Trung Quốc khi mới về nước ta bán khá tốt nhưng sau vài tháng ế ẩm rồi bị… khai tử luôn. Va chạm ở tốc độ 64 km/giờ, xe biến dạng Hãng tin Motor1 cho biết tổ chức Global NCAP mới đây đã quyết định đưa chiếc Great Wall Steed 5, một chiếc bán tải do Trung Quốc sản xuất, đi thử nghiệm va chạm. Họ đã chọn chiếc xe đang được bán tại các nước châu Phi với giá 13.000 USD (tương đương 300 triệu đồng) để thử nghiệm. Cụ thể, chiếc Great Wall Steed 5 được thử nghiệm va chạm ở tốc độ 64 km/giờ. Kết quả là đầu xe bị biến dạng mạnh, chưa kể vô lăng bung ra đập mạnh vào tài xế. Global NCAP đánh giá cấu trúc xe không ổn định đã gây biến dạng khoang hành khách, do đó dù có túi khí cũng không thể bảo vệ được người lái. Khả năng bảo vệ những bộ phận quan trọng của cơ thể người như đầu, cổ và ngực yếu kém. Do đó, tổ chức này đã xếp điểm 0 cho chiếc bán tải Trung Quốc. PHƯƠNG MINH Chiếc Great Wall Steed 5 biến dạng khi va chạm ở tốc độ 64 km/giờ.