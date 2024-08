Nóng tuần qua: Bất ngờ thương lái lùng mua mít non với giá cao, có bao nhiêu cũng hết

Thương lái "lùng sục" mua mít non với giá cao

Mít lá bàng được thu mua giá cao hơn các giống mít khác vì mít lá bàng nhiều thịt nên gọt đỡ mất công hơn. Giá mít non đôi khi còn cao hơn là mít chín.

Hơn nữa, mít non thu lúc nào cũng có thương lái tới mua, không sợ ế. Nhiều cây mít sai quả, nhà vườn cũng phải cắt bớt đi để cây tập trung nuôi những quả chính. Tùy vào từng cây, nhà vườn sẽ để số lượng quả phù hợp để chăm sóc cho chúng đến khi chín. Giá mít non hiện được nhiều thương lái thu mua ở mức 7.000 đồng/kg.

Nhà vườn nào có mít non đạt trọng lượng từ 3-8kg, thương lái sẽ đến tận vườn thu mua hết.

Những quả mít non này sẽ bán cho các nhà hàng, quán ăn để làm các món ăn như nhút hay gỏi… Theo tìm hiểu, mít non có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như gỏi mít non tôm thịt, mít non kho chay, mít non xào thịt, mít non muối chua hay canh mít non.

Không chỉ là nguyên liệu được chế biến thành nhiều món ăn ngon, các món ăn có mít non còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Cụ thể, mít non có tác dụng giảm cân, giảm cholesterol xấu, tốt cho người bệnh tiểu đường, tăng tuổi thọ, ngăn ngừa ung thư ruột kết…

Loạt mẫu xe giảm giá tháng “cô hồn”, xe giảm nhiều nhất tới 240 triệu đồng

Trong tháng 8/2024 (tháng 7 âm lịch), nhiều hãng xe ô tô đã tung ra hàng loạt chương trình kích cầu mua sắm, trong đó có những xe giảm trực tiếp tiền mặt, xe thì giảm từ 50-100% lệ phí trước bạ, tương đương giảm cả trăm triệu đồng mỗi xe.

Đáng chú ý nhất là Nissan Kicks giảm giá đến 240 triệu. Để dọn kho cho mẫu xe Kicks có năm sản xuất 2023 (VIN 2023) còn tồn đọng, Nissan Việt Nam tiếp tục giảm giá và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu xe này, với giá trị ưu đãi tương đương khoảng 128 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều đại lý của Nissan còn áp dụng chính sách giảm giá riêng cho Kicks với tổng cộng giá trị hỗ trợ lên tới 240 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng các xe được ưu đãi "khủng" khá hạn chế

Honda Accord tiếp tục giảm giá 220 triệu đồng đối với mẫu xe "ế ẩm" Honda Accord trong tháng 8, đưa giá bán của mẫu sedan cỡ D còn 1,099 tỷ đồng. Tuy vậy, mức giá này vẫn cao hơn tương đối nhiều so với KIA K5 và Mazda6 cùng một số phiên bản thấp của Toyota Camry.

Ngoài ra các hãng cũng có nhiều ưu đãi lớn như Mitsubishi giảm cao nhất gần 140 triệu đồng với mẫu SUV cỡ D là Pajero Sport. Haima 7X giảm giá 140 triệu đồng, Isuzu D-Max Type Z giảm 120 triệu đồng.

Dự thảo mới của EU có thể gây khó cho hạt điều, gia vị, sầu riêng... Việt Nam

Ngày 9/8, ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật (SPS) Việt Nam, có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hội nuôi ong Việt Nam,… về việc Liên minh châu Âu (EU) thông báo dự thảo thay đổi mức dư lượng tối đa (MRL) đối với một số hoạt chất. Những thay đổi này dự kiến áp dụng từ tháng 2/2025.

Cà phê xuất khẩu sang EU chịu tác động bởi dự thảo mới

Theo đó, tùy từng sản phẩm, EU đề xuất mức dư lượng tối đa giảm, có mức giảm cả ngàn lần so với quy định đang áp dụng đối với một số hoạt chất; thiết lập mức dư lượng tối đa cho một số mặt hàng chưa có quy định, cũng có 1 số mặt hàng tăng mức dư lượng (nới lỏng).

Có 4 hoạt chất đề xuất thay đổi dư lượng tối đa là: Zoxamide, Acetamiprid Fenbuconazole và Penconazole.

Một số mặt hàng có sự thay đổi lớn như: hoạt chất Zoxamide trong nhóm rau gia vị (rau diếp, xà lách, cải bó xôi) từ 30 ppm xuống còn 0,01 ppm, giảm đến 3.000 lần; chuối, chỉ tiêu Acetamiprid từ 0,4 ppm giảm còn 0,01 ppm; dưa, bí ngô, dưa hấu chỉ tiêu Acetamiprid từ 0,2 ppm giảm còn 0,08 ppm.

Nhiều nông sản chủ lực xuất khẩu của Việt Nam sang EU được thị trường này thiết lập quản lý dư lượng đối với 2 loại hoạt chất mới là Fenbuconazole và Penconazole. Trong số này đối với Việt Nam đáng chú ý là nhóm quả có múi và nhóm hạt như hạt điều, hạt mắc ca… dư lượng được quy định ở mức rất thấp chỉ 0,01ppm. Với 2 hoạt chất này, đáng chú ý là các sản phẩm quan trọng của Việt Nam sẽ bị áp dụng như: gạo áp dụng nồng độ 0,01ppm; cà phê, gia vị và mật ong cùng mức 0,05ppm.

Giá mua điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể cao hơn 671 đồng một kWh

Bộ Công Thương đưa ra cách tính giá mua điện mặt trời tự dùng dư thừa mới, không cố định và có thể cao hơn mức 671 đồng một kWh như đề xuất trước đó.

Chính sách khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đang được xây dựng theo hướng người dân được bán phần dư thừa lên lưới quốc gia. Gần nhất, Bộ Công Thương đề xuất tạm tính giá mua ở mức 671 đồng một kWh. Song, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu họ nghiên cứu cơ chế bù - trừ hoặc theo giá chào bán thấp nhất trên thị trường điện cạnh tranh tại thời điểm mua.

Tại báo cáo ngày 5/8, Bộ Công Thương đề xuất giá mua bán điện dư phát lên lưới của năm hiện tại được áp dụng không vượt quá giá điện năng thị trường bình quân trong năm trước liền kề, do các bên mua bán thỏa thuận. Theo quy định này, EVN cho biết giá điện năng thị trường bình quân năm 2023 là 1.091,9 đồng một kWh.

Nếu phương án này được áp dụng, mức giá cho điện mặt trời mái nhà có thể thay đổi so với đề xuất trước đó, không cố định ở 671 đồng một kWh (theo EVN tính toán chi phí tránh được bình quân năm 2023).

