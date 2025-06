Nóng nhất trong ngày: Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới; Nhiều hộ kinh doanh từ chối nhận chuyển khoản

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại ngược dòng thế giới

Các công ty vàng lớn như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt giữ nguyên bảng giá vàng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh mức 114,9 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 117,2 triệu đồng mỗi lượng bán ra – không đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp giữ nguyên ở quanh 111 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, 113,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong khi trong nước đứng yên

Nếu so với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC mất tới 800.000 đồng/lượng. Trong tuần, mốc thấp nhất của giá vàng miếng được ghi nhận là 117 triệu đồng/lượng - thấp hơn tới 7 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh kỷ lục lập vào tháng 4 vừa qua.

Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC cũng thu hẹp về còn khoảng 2,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn biên độ giá mua - bán vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước ổn định, ngược chiều với đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý đang được giao dịch quanh 3.371 USD/ounce, tăng hơn chục USD mỗi ounce so với cuối ngày hôm qua.

Nhiều hộ kinh doanh từ chối nhận chuyển khoản

Nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An từ chối nhận chuyển khoản từ 1/6, chỉ chấp nhận tiền mặt do lo ngại chính sách thuế khoán mới. Chị Hà Thanh (Hải Phòng) bối rối khi quán cơm quen chỉ nhận tiền mặt, yêu cầu không ghi nội dung “mua bán” khi chuyển khoản. Tương tự, chị Lệ Giang (Hạ Long) gặp khó khi không có tiền mặt trả tiền phở vì quán ngừng nhận chuyển khoản.

Nguyên nhân là chính sách thuế khoán mới, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm (ngành ăn uống, bán lẻ…) sử dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền, giúp cơ quan thuế nắm doanh thu thực tế. Nhiều hộ lo ngại chi phí thiết bị, phần mềm, và việc khai thuế phức tạp làm giảm lợi nhuận. Một số hộ yêu cầu khách không ghi nội dung giao dịch nhạy cảm hoặc cộng thêm phí thuế nếu chuyển khoản.

Theo Cục Thống kê, cả nước có 3,6 triệu hộ kinh doanh, đóng góp 25.953 tỷ đồng thuế năm 2024, với 2 triệu hộ áp dụng thuế khoán. Khoảng 37.000 hộ phải chuyển đổi hình thức nộp thuế. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Tịnh (HTCAA) cho rằng quy định mới gây áp lực về chi phí và kế toán. Ông Nguyễn Văn Được (Công ty Trọng Tín) nhận định việc từ chối chuyển khoản gây bất tiện, hạn chế cơ hội kinh doanh, và có thể bị cơ quan thuế kiểm tra.

Ông Đinh Hồng Kỳ (HUBA) khuyến khích hộ kinh doanh thay đổi tư duy, tận dụng công nghệ để đơn giản hóa khai thuế. Ông Lương Huy Hà (Lawkey) nhấn mạnh trách nhiệm nộp thuế và tập trung phát triển kinh doanh. Người tiêu dùng như chị Lệ Giang vẫn ưu tiên chuyển khoản để tránh rủi ro COD, dù gặp khó khăn với đơn hàng lớn.

Chính thức đề nghị Bộ Công an điều tra vụ C.P. Việt Nam bị tố bán thịt lợn bệnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã đề nghị Bộ Công an điều tra thông tin lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt lợn, gà bệnh tại cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Bài đăng từ tài khoản Facebook “Jonny Lieu” ngày 30/5 tố cáo cửa hàng trộn thịt lợn, gà bệnh, hôi thối, có đốm đỏ, áp xe để bán ra thị trường.

Ngay sau phản ánh, Bộ NN&MT chỉ đạo kiểm tra đột xuất. Chiều 30/5, đoàn liên ngành tỉnh Sóc Trăng, gồm các sở NN&PTNT, Y tế, Công Thương, Công an, kiểm tra cửa hàng C.P. Fresh Shop tại Mỹ Xuyên. Kết quả không phát hiện thịt lợn, gà bệnh hay hư hỏng như cáo buộc. Tuy nhiên, cửa hàng có Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn, thiếu Giấy đăng ký kinh doanh và giấy xác nhận tập huấn an toàn thực phẩm.

Ngày 31/5, đoàn tiếp tục kiểm tra 3 cơ sở khác của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng, cũng không ghi nhận dấu hiệu kinh doanh sản phẩm bệnh hoặc quá hạn. Hai cơ sở có Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hiệu lực. Kết quả xét nghiệm mẫu thịt âm tính với các bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch tả lợn cổ điển và tai xanh.

Sở NN&MT Sóc Trăng đề nghị tỉnh Hậu Giang phối hợp xác minh thêm thông tin liên quan. Bộ NN&MT yêu cầu Bộ Công an điều tra, làm rõ cáo buộc trên mạng xã hội, xử lý nghiêm nếu có sai phạm, nhằm trấn an người tiêu dùng và bảo vệ chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm.

Nhiều dép nhựa trẻ em Trung Quốc chứa chất độc hại, gây dậy thì sớm

Nhiều mẫu dép nhựa trẻ em tại Trung Quốc bị phát hiện chứa chất hóa dẻo phthalate vượt tiêu chuẩn, gây nguy cơ rối loạn nội tiết, dậy thì sớm, ảnh hưởng hô hấp. Ngày 3/6/2025, Trung tâm Non-Toxic Pioneer (Thâm Quyến) công bố kết quả kiểm tra 10 mẫu dép bán chạy trên 5 nền tảng thương mại điện tử. Kết quả, 25/50 đôi sandal trẻ em làm từ PVC chứa phthalate vượt chuẩn, trung bình 365 lần, cao nhất 509 lần. Một mẫu bán hơn 1 triệu đôi vượt chuẩn 496 lần, 20/25 đôi không nhãn mác.

Một mẫu dép nhựa Trung Quốc bị phát hiện chứa lượng phthalate. Ảnh: 163

Phthalate, chất hóa dẻo rẻ tiền, có thể xâm nhập cơ thể qua da hoặc hô hấp, gây dậy thì sớm, rối loạn tăng động, suy giảm hệ sinh sản, tăng nguy cơ hen suyễn, dị ứng, ngộ độc kim loại nặng, và rối loạn nội tiết ở người lớn. Bộ phận giám sát thị trường Trung Quốc cũng phát hiện dép crocs Sanrio, Ultraman, Hello Kitty không đạt kiểm tra phthalate và kim loại nặng (asen, chì, cadmium).

Non-Toxic Pioneer kiểm tra 3 năm liên tiếp (2023-2025), tỷ lệ dép vượt chuẩn phthalate giảm từ 88% xuống 50%. Nhóm khuyến cáo mua dép qua kênh chính thức, trả lại sản phẩm không chứng nhận. Người tiêu dùng nên chọn dép EVA hoặc TPU thay vì PVC, tránh sản phẩm mùi hóa chất nồng, quá mềm, dễ biến dạng, hoặc màu sắc quá sặc sỡ do nguy cơ chứa kim loại nặng. Dép mới cần phơi khô 3 ngày để giảm phthalate.

Cả làng đổ xô đi bắt ruồi, cứ 1kg thu ngay hơn 4 triệu đồng

Tại huyện Châu Chí, Thiểm Tây, Trung Quốc, cả làng đổ xô đi bắt ruồi trâu, loài côn trùng từng bị xem là gây hại, nay trở thành “vàng” với giá 1.200-1.300 NDT (4,2-4,5 triệu đồng)/kg nhờ công dụng trong y học cổ truyền. Khám phá tình cờ của một nhà nghiên cứu về giá trị dược liệu của ruồi trâu đã tạo nên “cơn sốt” từ cuối năm 2024.

Người dân, từ già trẻ đến người trẻ từ thành phố về quê, hào hứng cầm vợt lớn “thu hoạch” ruồi trâu vào buổi tối, khi gia súc nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Thương lái từ nơi khác cũng đến thu mua trực tiếp.

Hoạt động này mang lại thu nhập cao, nhưng người dân lo ngại việc săn bắt quá mức có thể gây mất cân bằng sinh thái và “cơn sốt” chỉ là nhất thời. Để bền vững, một số người thử nuôi ruồi trâu kết hợp du lịch sinh thái, tạo điểm tham quan độc đáo, vừa duy trì nguồn thu.