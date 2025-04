Nóng nhất trong ngày: Giá vàng nhẫn mỗi nơi một kiểu; Phanh phui hàng chục tấn mì chính, bột canh, bột nêm giả

Giá vàng hôm nay 27/4: Giá vàng nhẫn mỗi nơi một kiểu

Hôm nay 27/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết 119 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra – giữ nguyên giá hôm qua. So với mức đỉnh lịch sử, giá vàng miếng hiện đang thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được mỗi đơn vị niêm yết một mức giá khác nhau

Giá vàng nhẫn SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 114 triệu đồng/lượng mua vào và 116,5 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang so với hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn Hưng Thịnh Vượng được DOJI niêm yết ở mức 114-116,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá không thay đổi so với hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán là 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 115,5-185,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu có sự phân hóa, DOJI tăng nhẹ trong khi một số thương hiệu khác đi ngang so với hôm qua. Chênh lệch giá giữa các thương hiệu cũng đáng kể, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận giá vàng nhẫn cao hơn SJC và DOJI 3 triệu đồng ở chiều mua vào, 3,5 triệu đồng ở chiều bán ra cho mỗi lượng.

Phát hiện, tạm giữ hàng chục tấn mì chính, bột canh, bột nêm giả tại Phú Thọ

Theo nguồn tin của Công an tỉnh Phú Thọ, sáng 24/4, Công an tỉnh Phú Thọ bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tại địa chỉ Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, tạm giữ hơn 71 nghìn lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả. Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, san chiết các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả nói trên và hơn 1.593.513 vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã tiêu thụ ra thị trường 144 tấn dầu ăn; 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Ngoài ra, cơ quan Công an còn làm rõ hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác. Đáng chú ý, các sản phẩm hàng giả trên đã được Công ty TNHH Famimoto Việt Nam bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động.

Phát hiện 200 nghìn loại vitamin, colagen... từ Trung Quốc tuồn vào Bắc Ninh

Ngày 25/4, Tổ công tác gồm Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra Công ty TNHH Việt Nam Denger international technology corporation, có địa chỉ tại khu đô thị Nam Hồng, phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn do Wang Chao, SN 1991, quốc tịch Trung Quốc làm giám đốc. Quá trình kiểm tra phát hiện 212.480 sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” do nước ngoài sản xuất có giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Một số loại thực phẩm chức năng bị tạm giữ.

Tất cả các sản phẩm đều là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ như: vitamin các loại, colagen, glucosamin.... bằng tiếng Anh. Tại thời điểm kiểm tra, giám đốc Wang Chao chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng trên.

Được biết, Công ty TNHH Việt Nam Denger international technology corporation được thành lập từ đầu năm 2025. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và tiếp tục xác minh, làm rõ.

Một loài cá của Việt Nam được người Mỹ thích mê, "chốt đơn" chục triệu USD

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong năm 2024, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam (bao gồm cả cá điêu hồng) đạt 41 triệu USD, tăng mạnh tới 138% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu cá điêu hồng đạt 13 triệu USD, tăng 20% và xuất khẩu cá rô phi đạt 28 triệu USD, tăng đột biến 348% so với năm 2023.

Đáng chú ý, xuất khẩu cá rô phi sang thị trường Mỹ trong năm 2024 đạt 19 triệu USD, tăng trưởng thần tốc 572%. Ngoài ra, xuất khẩu con cá này sang Nhật Bản cũng tăng gấp đôi so với năm 2023.

Chỉ trong ba tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá rô phi đã đạt gần 14 triệu USD, tăng ấn tượng 131% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt hơn 6 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 46% kim ngạch xuất khẩu và là thị trường tiêu thụ lớn nhất cá rô phi Việt Nam.

Các sản phẩm xuất sang thị trường này chủ yếu gồm cá đông lạnh nguyên con, phi lê đông lạnh và các loại thịt cá khác. VASEP cũng cho biết, quy mô thị trường cá rô phi toàn cầu đạt 10,6 tỷ USD năm 2024 và dự báo 14,5 tỷ USD vào năm 2033. Sản lượng cá rô phi toàn cầu đạt khoảng 7 triệu tấn trong năm 2024, dự kiến đạt 7,3 triệu tấn năm 2025.

Việt Nam sở hữu loại cây lấy hoa quý hiếm trên thế giới, thu về hơn 300 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong tháng 3/2025, Việt Nam xuất khẩu được 1.469 tấn hoa hồi với kim ngạch đạt 5,1 triệu USD, tăng mạnh 102,9% so với tháng trước đó. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 1.111 tấn, tăng gần 5% so với tháng 2/2025. Lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 3.495 tấn hoa hồi với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 12,2 triệu USD, tăng mạnh 57,3% về lượng và tăng 2,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu hoa hồi lớn nhất với 872 tấn.

Theo Hiệp hội gia vị thế giới, hồi là cây gia vị quý hiếm, hầu như chỉ có tại Việt Nam và Trung Quốc, mỗi năm chỉ thu hoạch được 2 vụ. Ở Việt Nam, cây hồi được trồng tập trung chủ yếu tại các tỉnh biên giới phía bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng… đem lại giá trị kinh tế cao.

Hoa hồi chữa được nhiều bệnh như cảm, đau nhức, phòng ngừa chứng nhiễm trùng, ngoài ra còn được sử dụng như một gia vị nấu ăn làm tăng hương vị của các món ăn, đặc biệt là món phở. Với nhiều công dụng hữu ích, hoa hồi được tất cả người tiêu dùng trên toàn thế thới ưa chuộng nên ngoài việc tiêu thụ trong nước thì hoa hồi còn được xuất khẩu đi rất nhiều quốc gia.

Đặc biệt, sản phẩm hoa hồi từ “thủ phủ” Lạng Sơn đã có mặt tại nhiều nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Đức... Ngoài xuất khẩu trực tiếp cho các đối tác nước ngoài, sản phẩm hồi Lạng Sơn còn được quảng bá, mở rộng kênh tiêu thụ trên các sản thương mại quốc tế như Alibaba, Amazon. Trong những năm gần đây, Ấn Độ và Trung Quốc được coi là hai thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam, chiếm thị phần bình quân lần lượt 50% và 25%.