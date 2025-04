Phát hiện 200 nghìn loại vitamin, colagen... từ Trung Quốc tuồn vào Bắc Ninh

Ngày 25/4, Tổ công tác gồm Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra Công ty TNHH Việt Nam Denger international technology corporation, có địa chỉ tại khu đô thị Nam Hồng, phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn do Wang Chao, SN 1991, quốc tịch Trung Quốc làm giám đốc. Quá trình kiểm tra phát hiện 212.480 sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” do nước ngoài sản xuất có giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Một số loại thực phẩm chức năng bị tạm giữ.

Tất cả các sản phẩm đều là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ như: vitamin các loại, colagen, glucosamin.... bằng tiếng Anh. Tại thời điểm kiểm tra, giám đốc Wang Chao chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng trên.

Công an Bắc Ninh và QLTT lập biên bản tạm giữ số thực phẩm chức năng trên.

Được biết, Công ty TNHH Việt Nam Denger international technology corporation được thành lập từ đầu năm 2025. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và tiếp tục xác minh, làm rõ.