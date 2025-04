Nóng nhất trong ngày: Giá vàng lao dốc không phanh; Công bố 84 nhãn sữa trong đường dây sữa giả

Giá vàng tiếp tục rơi tự do, choáng với cảnh giao dịch tại các tiệm vàng

Sau khi lập đỉnh cao nhất mọi thời đại vào ngày hôm qua, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt “giảm sốc” vào ngày hôm nay, 23/4.

Cụ thể, tính đến 15 giờ ngày 23/4, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.318,2 USD/ounce, giảm hơn 200 USD/ounce so với mức giá cao nhất ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 104,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng liên tục giảm trong ngày hôm nay

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chiều qua. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 112,5-115,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên đầu giờ chiều qua.

Mặc dù giá vàng hôm nay giảm mạnh, từ 4-5 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh ngày hôm qua nhưng vẫn rất nhiều người kéo đi mua vàng, đông không kém ngày hôm qua. Theo quan sát của PV, hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng nay vẫn đông như hội. Người xếp hàng đông nghịt, kín vỉa hè. Đa số khách đến để mua vàng, rất hiếm có người bán ra.

Nhà tâm lý học bóc 6 chiêu thao túng tâm lý nhà hàng dùng để "ép" khách chi tiền nhiều hơn

Một nhà tâm lý học tiếp thị đã tiết lộ những chiêu trò gây sốc mà các nhà hàng đang sử dụng để khuyến khích khách chi nhiều tiền hơn và cách tránh chúng.

Trong một video TikTok đã được xem 473.700 lần, Basia, với tên tài khoản @everupmarketing, cảnh báo rằng "mọi chi tiết" trong nhà hàng - từ hũ tiền tip đến bảng đặc biệt hàng ngày - đều được thiết kế để "ảnh hưởng" đến thực khách. Cô nói với người xem: "Bạn đang bị tác động, chuẩn bị tâm lý và bị thao túng ngay từ khi bước vào - và nó hiệu quả."

TikToker này đã chỉ ra 6 cách khác nhau mà khách hàng trở thành nạn nhân của "chiến thuật thuyết phục tâm lý" khi ăn ngoài.

Trong chú thích, Basia thừa nhận rằng thực khách thường nghĩ họ tự đưa ra quyết định - nhưng thực tế họ có thể đang bị thao túng một cách tinh vi. Basia còn nói rằng cô "cá" là hầu hết mọi người đã từng bị lừa bởi ít nhất một trong những chiêu trò xảo quyệt này khi ăn ngoài. Tuy nhiên, bằng cách chú ý hơn đến các chi tiết "từ thiết kế thực đơn đến nhịp độ âm nhạc", bạn có thể nhận ra mình đang bị lôi kéo như thế nào.

Bộ Công an công bố 84 nhãn sữa trong đường dây sữa giả, cảnh báo không dùng

Bộ Công an công bố danh sách 84 sản phẩm sữa đã thu giữ trong vụ án liên quan đường dây sản xuất sữa giả tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột và hơn 26.000 lon sữa.

Các nhãn hiệu trong đường dây sữa giả

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định có 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (sữa dạng bột), có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, được xác định là hàng giả (giả về chất lượng) theo quy định.

Đối với 72 sản phẩm còn lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xoài hạt lép bán đầy thị trường giá hơn chục nghìn/kg, tiểu thương tiêu thụ vài tạ mỗi ngày

Xoài hạt lép là giống xoài khá nổi tiếng ở An Giang. Giống xoài này có hình dạng hơi thuôn dài, cong ở phần đuôi và thường có vỏ màu xanh đậm. Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn và vị ngọt xen một chút chua thanh vừa ăn nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), hiện tại, giá bán trung bình của xoài hạt lép dao động từ 10.000đ - 30.000đ/kg (tùy loại).

Tại thị trường trong nước, xoài hạt lép được bày bán khắp nơi với đủ các mức giá khác nhau, từ chợ truyền thống, siêu thị hay chợ mạng đều sẵn hàng. Theo các tiểu thương, xoài hạt lép là một trong những mặt hàng hoa quả bán chạy bởi hương vị thơm, ngon, giòn, chua ngọt vừa phải và đặc biệt là ít xơ hơn những loại xoài khác.

Chị Nguyễn Đào (tiểu thương chợ Đồng Xa - Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Xoài hạt lép có nhiều loại nhưng trên thị trường chủ yếu đang bán xoài hạt lép An Giang và xoài hạt lép Đài Loan. Giá mỗi loại quả này sẽ khác nhau tùy vào chất lượng, mẫu mã, hàng càng đẹp, tươi, già quả thì sẽ cao hơn. Xoài hạt lép được nhiều khách hàng ưa chuộng vì vừa ngon vừa rẻ, hơn nữa loại quả này được đưa từ trong Nam ra nên không lo có chất bảo quản".

Concept cờ đỏ sao vàng ở nhiều quán cà phê Hà Nội hút khách, doanh thu tăng vọt

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các quán cà phê tại Hà Nội đã biến không gian của mình thành "điểm hẹn check-in" mang đậm tinh thần dân tộc. Không chỉ đơn thuần là một trào lưu trang trí, làn sóng "cà phê yêu nước" đang tạo nên một cơn sốt mới trên mạng xã hội – đồng thời giúp các chủ quán thu về mức doanh thu tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Ngay từ đầu tháng 4, hàng loạt quán cà phê tại Hà Nội đã trang trí concept đặc biệt: từ những lá cờ đỏ sao vàng, bản đồ Việt Nam, đến từng món đồ uống cũng được thiết kế chỉn chu với họa tiết ngôi sao vàng hay slogan "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Những bức tường được dán hình ảnh lịch sử, những góc decor đậm chất cổ động cách mạng... tất cả tạo nên một không gian mang đậm dấu ấn thời đại.

Không ít chủ quán chia sẻ rằng doanh thu trong dịp lễ 30/4 này đang "leo thang" mạnh mẽ. Anh Tuấn - chủ quán cà phê tại quận Đống Đa cho biết: "Cuối tuần vừa rồi, doanh thu của quán tăng gần 200% so với ngày thường. Lượt khách đến đông đến mức chúng tôi phải đặt lịch trước để giữ bàn cho khách".