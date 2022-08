Những sét quả "Cô Tiên" bắt mắt có giá đắt đỏ vẫn thu hút người mua

Quả thị còn được gọi là quả "Cô Tiên" có tên khoa học là Diospyros decandra Lour. Quả có hình tròn với màu vàng ruộm, mùi thơm đặc trưng. Loại quả này được nhiều người mua về để trong phòng cho thơm hoặc làm lễ mong gặp nhiều may mắn. Do đó, giá mỗi kg thị ngày càng trở nên đắt đỏ hơn khi nguồn cung hiện nay giảm nhiều so với thời điểm trước.

Trên thị trường giá quả thị sáp thường đắt nhất trong các loại vì có hình dáng xinh xắn, mùi thơm lâu thích hợp để trưng bày hoặc dâng lễ. Không chỉ được bán rời, những quả thị còn được các chủ hàng trang trí, tạo thành những set rất bắt mắt. Chẳng hạn như ở một số địa chỉ Hoa sen Tâm Phúc, Bếp quê… những trái thị thơm được trang trí theo các set bán khoảng 220.000-230.000 đồng gồm 15 quả thị hoặc một sét thị kèm lồng bàn hay giỏ tre…

Tính ra giá bán lẻ mỗi quả "cô tiên" cũng vào 15.000 đồng, loại quả xanh giá tầm 90.000 đồng. Tuy đắt ngang với các trái cây nhập ngoại nhưng các cửa hàng online cũng chủ yếu nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu chứ không hề bán sẵn.

Đặc biệt, khi quả thị được kết hợp với các loại hoa như hoa cau, hoa ngọc lan, hoa hoàng lan, sen quan âm... tạo thành những mẹt hoa lễ mang thiết kế lạ với mức giá khá đắt. Có những mẹt được người dân mua lên tới tiền triệu.

Người bán thị đã trang trí thêm cả các món phụ kiện để tiện cho việc bày biện, trang trí trong nhà.

Quả thị được đặt trong những chiếc giỏ tự đan bằng dây thừng đúng theo kiểu ngày xưa. Ảnh Hoa sen Tâm Phúc

Lồng bàn thị kết hoa có giá từ 250 – 280.000 đồng/ 15 quả được mua làm quà tặng thì rất thơm và quý. Ảnh Hoa sen Tâm Phúc

Giỏ thị 4 quả vàng ươm, thơm nức mũi với giá 60.000 đồng/giỏ

Giỏ thị xinh xinh chỉ 3 quả cũng có giá 50.000 đồng

Một số nơi còn bán nguyên cả những cành thị nhỏ bao gồm cả lá xanh cùng các quả thị xanh, ương để các gia đình có thể cắm và chơi cành thị như các loại cây cảnh hay hoa tươi trang trí trong nhà. Giá mỗi cành thị rơi vào khoảng 150.000 - 200.000 đồng/set.

