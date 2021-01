Nhộn nhịp thị trường hàng gia dụng cuối năm

Chủ Nhật, ngày 17/01/2021 14:44 PM (GMT+7)

Tủ lạnh dung tích lớn, có chức năng rã đông và các loại robot hút bụi, lau kính đang được nhiều người tiêu dùng tìm mua

Không ảm đạm như tivi và những loại hàng điện máy khác, thị trường thiết bị gia dụng đang bắt đầu nhộn nhịp do nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, bảo quản thực phẩm dịp Tết tăng cao.

Tủ lạnh bán chạy

Thông tin từ các trung tâm, siêu thị điện máy tại TP HCM cho thấy dịp cuối năm nhiều người tìm mua tủ bảo quản thực phẩm khá nhiều, chủ yếu là tủ lạnh để giải quyết lượng thực phẩm dự trữ trong dịp Tết quá lớn. Bà Ngô Yến Nhi (ở quận 10, TP HCM) cho biết do nhà khá đông người nên phải tìm mua tủ lạnh mới lớn hơn để bảo quản thực phẩm dùng trong dịp Tết sắp tới. Yêu cầu của bà là tủ phải có nhiều ngăn để cất được nhiều loại thực phẩm khác nhau. Ngoài ra, tủ phải có chức năng điều chỉnh nhiệt độ lạnh phù hợp với từng loại thực phẩm.

Theo ông Hồ Thái Minh - phụ trách kinh doanh tại một siêu thị điện máy ở quận 5, TP HCM - sức mua tủ lạnh, tủ cấp đông, tủ mát thời gian gần đây tăng gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường. Đáng chú ý, những loại tủ có trang bị công nghệ cấp đông mềm đang được khách hàng ưa chuộng vì thực phẩm được bảo quản lạnh mà không bị đóng băng hoàn toàn, giúp cho người sử dụng dễ dàng chế biến thực phẩm ngay, không phải tốn thời gian chờ đợi để rã đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện các siêu thị, trung tâm điện máy trên địa bàn TP HCM có rất nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh đối với các mặt hàng tủ lạnh, tủ mát, tủ đông. Trong đó, tủ lạnh cỡ lớn dung tích từ 400 lít trở lên có mức giá giảm mạnh đến 50%, hiện còn khoảng 17-30 triệu đồng. Các loại tủ lạnh có dung tích dưới 400 lít có mức giảm ít hơn, chỉ khoảng 10%-20% nhưng được khách hàng chọn mua khá nhiều vì giá từ 5 triệu đến khoảng 11-12 triệu đồng, thuộc các thương hiệu như LG, Samsung, Panasonic, Aqua, Toshiba... Với từng thương hiệu cũng có chương trình khuyến mãi tặng quà, trúng thưởng để thu hút khách hàng.

Ngoài tủ lạnh, các loại tủ mát, tủ đông cũng được nhiều người chọn mua dịp cuối năm nhưng chủ yếu dùng để trữ hàng hóa kinh doanh dịp Tết. Những sản phẩm này có kiểu dáng, chức năng, công nghệ ít thay đổi theo thời gian và giá bán cũng ít biến động, phổ biến từ 4-10 triệu đồng/cái, tùy dung tích.

Để bảo quản thực phẩm, gần đây các bà nội trợ còn tìm mua máy hút chân không và màng bọc thực phẩm. Máy hút chân không thực phẩm mini dùng trong gia đình là thiết bị dùng để loại bỏ hết toàn bộ không khí trong túi đựng thực phẩm, nhằm bảo quản và lưu trữ thức ăn được lâu hơn. Máy có bộ phận chính gồm bơm hút chân không để hút khí, bộ hàn gia nhiệt để hàn miệng túi và bảng điều khiển. Giá bán loại máy này khoảng 1 triệu đồng và chủ yếu là hàng Trung Quốc.

Ngoài ra, trên thị trường còn có loại máy hút chân không cầm tay nhỏ gọn, có thể mang đi du lịch. Loại máy này có mức giá rẻ hơn so với máy hút chân không mini để bàn. Do nhỏ gọn nên công suất hoạt động của các loại máy hút này thường kém hơn so với những dòng sản phẩm máy hút chân không khác và phải sử dụng túi ni-lông chuyên dùng.

Theo ông Lê Văn Thành - chủ tiệm sửa đồ điện tử ở quận 6, TP HCM - máy hút chân không có một số lỗi cần chú ý như lực hút của máy bị yếu hoặc thậm chí không hút được chân không, cần kiểm tra xem nguồn điện trong máy có ổn định, thao tác thực hiện có đúng, thanh hút có bị tắc hoặc túi hút trong máy có bị thủng hay không. Có thể do thanh hút lâu ngày đã bị tắc, lá gió bị thủng cần phải thay mới. Bộ phận hàn miệng túi mất tác dụng do đường hàn của máy bị đứt hoặc do biến thế bị hư cũng phải thay cả cụm này.

Máy làm sạch bằng hơi nước nóng được nhiều người chọn mua

Đủ loại máy vệ sinh nhà cửa

Ngoài các loại máy bảo quản thực phẩm thì những thiết bị hỗ trợ các gia đình dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa đón Tết cũng được nhiều người tìm mua.

Phổ biến hơn hết là các loại máy hút bụi gia đình, có giá dao động từ vài trăm ngàn đến hơn 3 triệu đồng/máy. Cá biệt có một số loại máy hút bụi không dây, sử dụng pin sạc khá tiện lợi, công suất hút mạnh nên có giá khá cao, từ 5-7 triệu đồng/máy, do các hãng nổi tiếng Philips, Electrolux, Panasonic... sản xuất.

Bên cạnh đó, robot hút bụi, lau nhà đang ngày càng được nhiều người tìm mua vì sự tiện lợi của sản phẩm này. Theo tìm hiểu của phóng viên, trên thị trường có không ít công ty cung cấp các dòng robot hút bụi lau nhà khác nhau nhưng hầu hết đều có xuất xứ Trung Quốc (Ecovacs, ilife, Xiaomi, Qihoo...). Giá bán những sản phẩm này tùy theo thương hiệu và chức năng sẽ dao động từ 4-20 triệu đồng.

Gần đây, thị trường còn xuất hiện loại máy làm sạch nhà cửa bằng hơi nước nóng được các bà nội trợ quan tâm, chọn mua vì tính đa dụng của nó, với mức giá chỉ khoảng 3-7 triệu đồng, là sản phẩm của các hãng Black&Decker (Mỹ), Karcher (Đức), Perfect (Mỹ) và một số thương hiệu nhỏ đến từ Trung Quốc.

Loại máy này có thể làm sạch bằng hơi nước nóng, không cần dùng hóa chất, có khả năng diệt vi khuẩn. Hơi nước có thể điều chỉnh nhiệt độ tối đa lên đến 100 độ C. Máy có nhiều chức năng vệ sinh sàn gỗ, sàn gạch, vệ sinh thảm, bàn, ghế, sofa, bếp, kệ. Máy có nhiều phụ kiện với nhiều kích cỡ vòi phun, bàn chải, bàn lau bằng vải chuyên dụng. Ngoài ra, máy này còn có chức năng vệ sinh cửa kính, cửa sổ khá thuận lợi nhờ vào tay nắm dài (có ống nối đi kèm) khoảng 2 m. Đặc biệt, máy còn có thêm chức năng ủi đồ giống như bàn ủi hơi nước khá thuận tiện.

Một thiết bị vệ sinh khác là bàn chải lau chùi với nguyên lý hoạt động tương tự bàn chải đánh răng tự động. Khi máy hoạt động, bàn chải sẽ dễ dàng lau sạch các vị trí, góc, khe hở. Máy có nhiều đầu vệ sinh khác nhau để chủ nhà sử dụng vào mục đích cần lau chùi như bếp, nhà tắm, sàn nhà. Giá chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng/chiếc.

Ngoài robot hút bụi, lau nhà đã được sử dụng rộng rãi, thị trường còn có thêm robot lau kính. Loại robot này được thiết kế giống như robot lau nhà, với khả năng bám dính trên bề mặt kính nhờ hệ thống quạt hút chân không. Khi người sử dụng khởi động máy, đặt máy lên mặt kính sẽ tự động bám dính dễ dàng và hoạt động độc lập. Robot lau kính có thể di chuyển lên cao hàng chục mét để lau kính khá dễ dàng.

Một số robot lau kính thông minh còn được trang bị dung dịch chuyên dụng, giúp loại bỏ hoàn toàn những vết ố hay bụi bẩn bám lâu ngày trên kính. Robot sử dụng cảm biến chống rơi an toàn khi hoạt động. Pin dung lượng lớn cho phép robot hoạt động liên tục từ 50-60 phút. Loại máy này còn tích hợp khả năng báo động trước khi hết pin và có thể tự động quay về nơi bắt đầu khi pin yếu. Khi hoàn thành công việc, robot lau kính sẽ dùng tín hiệu và âm thanh cảnh báo để chủ nhà thu hồi máy. Hiện giá bán những loại robot này khá cao, khoảng trên dưới 10 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Tiến - chủ cửa hàng đồ điện tại khu vực chợ Dân Sinh, quận 1, TP HCM - cho biết những loại máy làm sạch nhà cửa thông minh tiêu thụ khá tốt nhờ sự tiện lợi, không bị mất quá nhiều thời gian, công sức. Đối với robot lau kính gần đây được nhiều người tìm mua vì không phải thuê người leo trèo nguy hiểm cũng như phải trả tiền công khá cao. Trong khi chỉ cần bỏ ra 5-7 triệu đồng là sử dụng được nhiều năm.

Trên thị trường còn có máy phun rửa áp lực nhỏ gọn sử dụng trong gia đình. Với máy này, chủ nhà có thể phun xịt rửa sàn nhà, cửa, sân nhà, xe đều thuận tiện. Giá máy từ 900.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng.

