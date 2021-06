Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tăng mạnh bất chấp dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 14:32 PM (GMT+7)

Riêng ôtô nhập từ thị trường Trung Quốc tăng gấp 6,5 lần.

Theo Tổng Cục Hải quan, trong tháng 5 vừa qua lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu 15.600 chiếc, tăng 4,8% so với tháng trước. Tính trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng xe nguyên chiếc nhập về hơn 65.700 chiếc, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt gần 43.500 chiếc (tăng 53%), ôtô tải đạt 15.360 chiếc (tăng gấp 2,2 lần), ôtô chuyên dụng gần 6.700 chiếc (tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái).

Ôtô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 80% tổng lượng nhập khẩu. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 33.140 chiếc (gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước), từ Indonesia 18.340 chiếc (tăng 16,2%).

Trong 5 tháng đầu năm ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng đột biến, đạt gần 9.400 chiếc, tăng gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm trước (5 tháng đầu năm 2020 có khoảng 1.400 ôtô Trung Quốc được nhập về). Trong đó, chủ yếu là dòng xe chuyên dụng gần 5.600 chiếc, xe tải 2.840 chiếc.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tau-ca-va-tau-du-lich-tranh-nhau-ben-tau-du-lich-nha-trang-2021051817...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tau-ca-va-tau-du-lich-tranh-nhau-ben-tau-du-lich-nha-trang-20210518170120852.htm