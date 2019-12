Nhập khẩu ô tô tăng vọt, Hải quan bội thu thuế

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 15:00 PM (GMT+7)

Nhờ lượng ô tô nhập khẩu tăng mạnh, ngành Hải quan đã thu được số thuế 38.202 tỷ đồng, tăng 19.323 tỷ đồng từ ô tô.

Kinh Doanh Sự kiện:

Nhờ lượng ô tô nhập khẩu tăng mạnh, ngành Hải quan đã thu được số thuế 38.202 tỷ đồng, tăng 19.323 tỷ đồng từ ô tô. Ảnh minh họa

Tổng cục Hải quan ngày 28/12 cho biết, đến ngày 17/12 tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4 % so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2018.

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết, đóng góp vào số thu tăng mạnh của Tổng cục Hải quan nói trên phải kể tới hai nhóm hàng nhập khẩu chính là dầu thô, ô tô nguyên chiếc.

Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm nay, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 135,23 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,91 tỷ USD (tăng 100,4% về lượng và tăng 97,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước). Số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 38.202 tỷ đồng, tăng 19.323 tỷ đồng, tương đương tăng 102,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Tưởng cho biết, trong quá nửa đầu năm nay hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu ít do vướng quy định mới, từ quý III trở đi khi các doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc thì lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam ồ ạt. Điều này khiến số thuế nhập khẩu thu từ mặt hàng này tăng thêm hơn 19 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ (chiếm hơn 50% tổng số thu tăng thêm của ngành Hải quan là 36 nghìn tỷ đồng).

Còn đối với mặt hàng dầu thô, lượng dầu thô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 7,07 triệu tấn, trị giá đạt 3,33 tỷ USD, tăng 58% về lượng và tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Do đó, số thuế phải thu từ mặt hàng này đạt 7.877 tỷ đồng, tăng 2.290 tỷ đồng, tương đương tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Số thu từ 2 mặt hàng này trong 11 tháng đầu năm đạt 46.080 tỷ đồng, tăng 21.614 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, ngành Hải quan cũng ghi nhận số thu từ hàng hóa khác tăng 14.720 tỷ đồng (tương đương tăng 5,8%) so với cùng kỳ năm 2018; thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 992 tỷ đồng; Thu từ công tác chống buôn lậu 448,36 tỷ đồng; Thu từ kiểm tra sau thông quan 1.799,6 tỷ đồng; Thu từ thanh tra, kiểm tra 167,1 tỷ đồng; thu từ công tác tham vấn giá 481 tỷ đồng và đôn đốc thu hồi và xử lý nợ thuế 992 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nhap-khau-o-to-tang-vot-hai-quan-boi-thu-thue-d445910.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/nhap-khau-o-to-tang-vot-hai-quan-boi-thu-thue-d445910.html