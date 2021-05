Người dân trồng hoa Thường Tín khóc ròng khi hoa đến vụ phải “đắp chiếu” do ảnh hưởng của COVID-19

Thứ Tư, ngày 12/05/2021 16:32 PM (GMT+7)

Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều hộ dân trồng hoa thuộc khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội đã phải tự tay chặt bỏ những cánh đồng hoa đang đến vụ thu hoạch vì không có người thu mua.

Không phải là vùng chuyên canh hoa nhưng Thường Tín là huyện có địa thế sát tuyến đường quốc lộ 1A, do đó nhiều người dân địa phương đã tận dụng lợi thế này để trồng hoa dọc các ruộng bám đường.

Hiện nay, đang là thời điểm thu hoạch của các loại hoa ngắn ngày như hoa loa kèn, hoa hồng thơm, hoa huệ… Do không phải là vùng nguyên liệu lớn nên hầu hết người dân tại đây đều bán lẻ hoa dọc các tuyến đường lớn.

Chủ các vườn hoa đang lao đao khi có thể rơi vào cảnh mất trắng nếu dịch bệnh kéo dài. Ảnh: Huy Hoàng

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Vĩnh (42 tuổi, chủ vườn hoa loa kèn nằm ngay tại địa bàn quốc lộ 1A đoạn qua Thường Tín) cho biết: “Tôi có 3 vườn hoa loa kèn và hồng đang vào độ thu hoạch. Trung bình những năm trước thu nhập từ 3 vườn này có thể khoảng 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của COVID-19 nên các tiểu thương bán lẻ lẫn đầu mối đều ngại mua do đó chúng tôi đang rất lo lắng. Mấy hôm nay thời tiết nắng nên hoa lại nở càng nhanh. Hoa loa kèn còn tươi nhưng chúng tôi đành phải cắt bỏ do không ai mua. Tại các ruộng khác chúng tôi cũng đang phải cắt bỏ hoa để chuẩn bị cho vụ sau vì coi như vụ này mất trắng”.

Các ruộng hoa loa kèn trồng sát quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Thường Tín đều đang trong vụ thu hoạch.

Chung tình cảnh với ông Vĩnh, nhiều hộ trồng hoa trái mùa khác trên địa bàn huyện Thường Tín cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi hoa đến vụ không có người mua. Không chỉ vậy, với các hộ trồng ổi và các loại hoa quả ngắn ngày cũng chỉ thu mua với giá thấp hơn so với mọi năm rất nhiều.

Ông Phan Thế Tài (Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội) cho biết: "Mọi năm, thời điểm tháng 4, tháng 5 là thời điểm mà ổi bán rất chạy nhưng năm nay gần như chúng tôi phải bán với giá vốn vì người dân ngại dịch, không có nguồn cầu. Các tiểu thương thì lại trả giá thu vô cùng rẻ. Nói chung, may mắn thì thu được lại vốn".

Nông dân xót xa khi hoa đến vụ không có người thu mua.

Hoa loa kèn hái xong đành phải bỏ.

Tại một khu vực khác, người dân đang phải cấp nước để giữ hoa tươi lâu hơn trong khi chờ người mua.

