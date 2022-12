Người dân tìm mỏ nhiên liệu ngay trong sân nhà khi giá năng lượng leo thang

Năm 2022 được cho là năm Ireland nghiêm túc thực hiện kế hoạch bảo vệ các khu đầm lầy than bùn của mình, nhưng những hy vọng về kế hoạch này đang dần tan thành mây khói khi các hộ gia đình đốt than bùn để tiết kiệm hóa đơn năng lượng.

Chi phí dầu và khí đốt tăng cao đã làm sống lại tập quán trước đây là tìm kiếm và sử dụng than bùn, một loại nhiên liệu gây hại cho môi trường nhưng có thể tiết kiệm cho một gia đình hàng nghìn euro, đặc biệt là khi nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng.

Đầu năm nay, chính phủ đã đưa ra các biện pháp kiềm chế việc cắt than bùn để bảo vệ các đầm lầy của Ireland - vốn là những bể chứa carbon quan trọng và là nguồn đa dạng sinh học - nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu đã thúc đẩy những gì được cho là lỗi thời. Để sưởi ấm cho một hộ gia đình bằng than bùn trong một năm sẽ chỉ có chi phí khoảng 500 euro, thấp hơn nhiều so với vài nghìn euro đối với các nguồn năng lượng thân thiện với khí hậu hơn.

“Một số người tỏ ra rất vui khi có thể khai thác than bùn ngay trong sân sau của nhà mình. Nó như thể là nhà bạn sở hữu một giếng dầu vậy”, Michael Fitzmaurice, một thành viên độc lập của quốc hội và là chủ tịch của Hiệp hội Nhà thầu và Than bùn cho biết. Ông nói, một hộ gia đình trung bình dựa vào than bùn tiêu thụ 10 đến 12 tấn mỗi năm. “Đó là an ninh năng lượng.”

Niall Ó Brolcháin, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Insight về Phân tích Dữ liệu tại Đại học Quốc gia Ireland, cho biết người tiêu dùng phải đối mặt với một điểm khó khăn. “Yếu tố tài chính là động lực mạnh mẽ hơn nhiều so với việc giải cứu hành tinh. Mọi người đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng.”

Ông Marc Ó Cathasaigh, một nghị sĩ của đảng Xanh thuộc liên minh cầm quyền, nói rằng việc người dân gia tăng khai thác và sử dụng đất than bùn là "một bước lùi": "Các đầm lầy của chúng tôi rất quan trọng trong vai trò là bể chứa carbon, quản lý nước và đa dạng sinh học."

Ông Ó Cathasaigh cho hay, mặc dù chính quyền đã hỗ trợ các hộ gia đình bằng khoản trợ cấp năng lượng, nhưng một số hộ gia đình vẫn sử dụng than bùn, than đá và gỗ, xả thải khói vào môi trường. "Chất lượng không khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe".

Tại Ireland, người dân ở các vùng nông thôn Ireland thường cắt các tấm than bùn vào mùa xuân và đốt chúng vào mùa đông. Than bùn cũng từng được khai thác trên quy mô công nghiệp. Vào thập niên 1990, quan điểm của Ireland đối với việc khai thác than bùn đã bắt đầu thay đổi. Dublin đã ban lệnh cấm đốt các loại nhiên liệu có khói và hoạt động khai thác than bùn trên quy mô công nghiệp đã dừng vào năm 2018.

Nhưng do lo sợ phản ứng dữ dội ở các vùng nông thôn, chính phủ vẫn tiếp tục cho phép cá nhân tự khai thác và sử dụng đất than bùn. Theo nghiên cứu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Ireland, có gần 14% hộ gia đình Ireland làm điều này, trong đó có 4% coi đất than bùn là nguồn nhiên liệu sưởi ấm chính.

Trong khi đó, người dân ở Đức đã chuyển sang sử dụng gỗ. Hiệp hội các Hiệp hội Chủ rừng Đức cho biết ngày càng có nhiều người thu gom gỗ - và những tên trộm chuyên nghiệp đang đánh cắp gỗ để làm củi và vật liệu xây dựng, với thiệt hại trong những tháng gần đây lên tới hàng triệu euro.

