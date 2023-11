Ngư dân Quảng Trị trúng ruốc trước ngày biển động

Trưa ngày 6-11, người dân ven biển xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vui mừng vì trúng những mẻ ruốc trước ngày biển động. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo các ngư dân thì ruốc bắt đầu xuất hiện ở khu vực ven bờ biển địa phương vào sáng cùng ngày. Ảnh: NGUYỄN DO

Vào buổi trưa tại bờ biển xã Hải An đông đúc người và thuyền vào ra bắt ruốc. Ông Nguyễn Văn Quang (xã Hải An) cho biết, từ sáng đến nay có thuyền đạt 2 tạ ruốc, một số thuyền nhiều hơn. Ảnh: NGUYỄN DO

Các bà vợ của ngư dân vui mừng vì thuyền trúng đậm ruốc trước ngày biển động. Ảnh: NGUYỄN DO

Chiếc thuyền chở ruốc vừa đánh bắt được vào bờ. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo người dân, sau khi đưa về nhà ruốc này được phơi khô hoặc làm mắm. Ảnh: NGUYỄN DO

Những con ruốc được người dân rửa sạch trước khi đưa về nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Sự xuất hiện của ruốc gần bờ là do thời tiết thay đổi. Ảnh: NGUYỄN DO

Những con ruốc tươi rói vừa được ngư dân đánh bắt được. Ảnh: NGUYỄN DO

Các ngư dân cho biết, việc đánh bắt ruốc chỉ thuận lợi trong hôm nay vì từ tối nay biển động do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: NGUYỄN DO

Người phụ nữ tỉ mỉ rửa sạch những con ruốc. Ảnh: NGUYỄN DO

Những gánh ruốc được đưa về nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 6-11, ở khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

