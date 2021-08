Muốn chọn măng cụt ngon, không bị sượng cần nhớ kỹ 5 mẹo này

Thứ Năm, ngày 26/08/2021 05:00 AM (GMT+7)

Nhiều người không biết cách chọn , 10 quả măng cụt mua về chỉ ăn được 4-5 trái. Để tránh gặp phải tình trạng tương tự bạn có thể áp dụng các mẹo đơn giản dưới đây.

Măng cụt có nguồn gốc tại Đông Nam Á, là một trong những thức quà đặc trưng của xứ sở nhiệt đới. Không chỉ có vị chua ngọt thơm ngon, măng cụt còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như:

Hỗ trợ giảm cân

Trong măng cụt có nhiều xanthone, giúp giảm cholesterol, hạ huyết áp rất tốt. Khi cholesterol xấu bị lão hóa sẽ sinh ra những mảng bám trong mạch máu. Kháng thể xanthone trong măng cụt có tác dụng làm giảm ảnh hưởng của cholesterol xấu và chống béo phì hiệu quả, rất thích hợp trong việc giảm cân. Đồng thời, các kháng thể xanthone trong măng cụt khiến các tế bào trở nên mềm hơn, có thể thấm nước và có khả năng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Điều này khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời cũng không phải âu lo về vấn đề cân nặng

Giảm mùi hôi của hơi thở

Kháng thể Xanthones trong măng cụt còn có khả năng diệt khuẩn. Vì vậy ăn măng cụt sẽ giúp giảm mùi hôi trong miệng.

Giảm huyết áp

Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng xơ vữa động mạch. Những cặn lắng nguy hiểm gây cản trở đường lưu thông máu trong các động mạch, làm tăng nguy cơ bị đau tim, đột quỵ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra măng cụt rất hữu hiệu trong việc giảm huyết áp và ngăn sự tấn công huyết áp của mạch máu đường phổi.

Chống viêm

Chiết xuất măng cụt có tác dụng chống dị ứng và kháng viêm bằng cách hạn chế việc tiết ra histamin và prostaglandin trong cơ thể, các hợp chất trực tiếp dẫn đến viêm và sưng tấy.

Giảm quá trình lão hóa

Quả măng cụt có chứa nhiều loại vitamin A, C, E,... giúp hạn chế tốc độ lão hóa của các tế bào và nâng cao khả năng chống oxy hóa của cơ thể. Đặc biệt măng cụt có tác dụng ngăn ngừa nhiều vấn đề về da như viêm da, lão hóa da, eczema, dị ứng, nhiễm khuẩn và ung thư da.

Ngăn ngừa ung thư

Phần vỏ quả măng cụt có chứa xanthone với tác dụng phòng ngừa ung thư, kháng viêm và kháng khuẩn. Xanthone có trong quả măng cụt có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do phát triển thành ung thư.

Có thể thấy ăn măng cụt rất tốt nhưng nhiều người thường than thở rằng mua chục trái măng cụt thì phải bỏ mất 3-4 trái, thậm chí quá nửa vì mua phải những quả bị hỏng và chai sượng. Dưới đây là những mẹo chọn măng cụt cực chuẩn mà các bạn có thể tham khảo:

Quan sát phần cuống

Nên chọn những quả măng cụt có cuống còn tươi.

Bạn nên chọn những quả cuống còn tươi. Măng cụt cần được ăn trong 5-7 ngày sau khi thu hoạch mới đảm bảo chất lượng. Quá thời gian này, trái sẽ hỏng phần lớn. Phần núm và tai quả có màu xanh ngả vàng thì đó là quả chín tự nhiên; nếu phần này có màu xanh tươi bất thường thì có thể đã qua xử lý thuốc. Ngoài ra cũng không nên chọn măng cụt có núm cuống bị thâm đen, đó là những quả đã được hái từ lâu và có thể bị kích chín do thuốc. Khi ăn, sẽ thấy quả có cuống thâm đen vị lạt hoặc chua.

Quan sát phần đáy

Măng cụt có càng nhiều múi thì càng ngon.

Ở dưới đáy quả măng cụt sẽ có 1 hình bông hoa nhỏ nhiều cánh. Mỗi cánh tương đương với một múi bên trong quả măng cụt. Khi đi mua măng cụt, chúng ta nên mua những quả có nhiều cánh, đồng nghĩa với bên trong quả sẽ có nhiều múi. Măng cụt có càng nhiều múi thì càng ít hột.

Quan sát vỏ

Nên chọn những quả có vệt màu vàng ở vỏ hoặc những quả có phần vỏ màu xám, hơi sần sùi. Đây là một trong những dấu hiệu cho biết đó là một quả măng cụt ngọt. Bên cạnh đó nên tránh mua những quả có màu vỏ không thuần nhất, có quầng vàng nâu hay xì mủ màu vàng vì thường đó là những quả đã hỏng ở bên trong.

Để ý kích thước

Không nên tham chọn quả to vì quả to thì vò dày và hạt cũng to. Những quả bé hoặc vừa phải thường có cùi ngon nhất, hạt bé hoặc không hạt.

Thử nắn nhẹ quả măng cụt

Bạn hãy dùng tay thử nắn nhẹ quả măng cụt, nếu vỏ mềm đều thì đó là những quả đã chín, ăn rất ngọt; nếu nắn thấy cứng nghĩa là quả đó bị chai sượng. Những quả có chỗ mềm, chỗ cứng thì rất có thể đó là những quả đã bị côn trùng đốt nên chai, cứng.

Một lưu ý nữa là để mua măng cụt chất lượng, các bạn nên tìm mua ở siêu thị, cửa hàng bán trái cây uy tín hoặc có thể đặt mua thông qua các trang thương mại điện tử online đã được kiểm định chất lượng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/muon-chon-mang-cut-ngon-khong-bi-suong-can-nho-ky-5-meo-nay-a525356.html