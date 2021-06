Chọn mít cũng cần có bí quyết, nhìn điểm này biết ngay loại không hóa chất

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 13:28 PM (GMT+7)

Chỉ cần nhìn đặc điểm này, chị em dễ dàng mua được loại mít chín cây thơm, ngon, không sử dụng hóa chất thúc chín.

Chị Nguyễn Thảo, có kinh nghiệm gần chục năm bán mít ở Tiên Lữ, Hưng Yên cho biết để chọn được những quả mít thơm ngon, chín cây người tiêu dùng có thể dựa vào một số đặc điểm về hình dáng, vỏ mít, cuống quả. Nếu bổ ra, mọi người sẽ dễ nhận biết hơn.

Với hình dáng bên ngoài, người dùng nên lựa chọn những quả có hình dáng tròn đều, không vẹo hay có chỗ lõm. Những quả có eo, lõm thường bị sâu hoặc chỗ đó sẽ không có múi. Và khi nhấc lên, bạn sẽ thấy chúng nặng tay.

Những quả mít tròn đều sẽ nhiều múi hơn.

“Những chiếc gai mít cũng phải giãn to, đều, gai không nhọn và có mùi thơm. Trên thị trường, mọi người sẽ thấy có những quả mít bị hái non, gai của chúng dày, chi chít và nhọn hoắt, dùng tay ấn vào rất cứng. Để chọn loại ngon phải chọn mít già, có mùi thơm và gai to, giãn…”, chị nói.

Theo chị, những quả gai to, đều là những quả già, hái xuống 1-2 ngày là chúng sẽ chín và ăn rất ngon. Nếu muốn chọn chín cây, bạn nên dùng tay ấn xuống vỏ, thấy mềm mềm là đã chín. Còn những quả hái non, nhiều người bán có thể sử dụng một số hóa chất để ép mít chín để bán cho nhanh, khách hàng cần lưu ý.

Mùi thơm của mít cũng là một trong những cách để nhận biết quả đó chín cây hay không. Những quả chín cây thường có mùi thơm đặc trưng, đứng ở xa cũng ngửi thấy. Còn những quả sử dụng hóa chất ép chín thường không có mùi thơm, hoặc có cũng rất nhẹ.

Khi bổ, mít chín cây sẽ có ít nhựa chảy ra.

Khi bổ, mít chín cây sẽ rất ít nhựa trắng chảy ra. Còn những quả tiêm thuốc sẽ rất có nhiều nhựa trắng chảy ra khi bổ vì đó là những quả xanh nên nhựa rất nhiều. Múi mít của loại quả chín ép do thuốc cũng không vàng đều, mỏng và ăn cảm giác bị sượng. Quả mít chín cây sẽ nhìn thấy ngay một màu vàng óng từ xơ đến múi, thơm và ăn rất ngọt.

Mít chín cây múi thường dày, chín vàng và có mùi thơm đặc trưng.

Trả lời báo chí, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Sinh học - Công nghệ Thực phẩm - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết người tiêu dùng cần tỉnh táo để lựa chọn trái cây an toàn bởi việc sử dụng các biện pháp ép trái cây chín khá phổ biến hiện nay.

Theo ông, nhận diện mít tẩm thuốc khá đơn giản. Người dùng kiểm tra kỹ vỏ ngoài quả mít vì mít có vỏ dầy, nếu muốn tác động vào loại quả này để làm chín, thường người ta phải “đục, khoét” trái.

Vì vậy, người mua cần tránh chọn những quả đã có dấu hiệu đục, khoét; múi mít ăn cảm giác sượng, có những dòng mủ trắng chảy ra từ trong ruột mít, do tác động của thuốc; mít chín ép không có mùi thơm, màu vàng đều nhau; gai mít nhọn, cứng và dày… Tránh mua các loại mít rẻ, bày bán tràn lan và không đảm bảo vệ sinh.

