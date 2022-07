Mưa nhiều, rau xanh đắt đỏ

Khảo sát tại một số chợ truyền thống, chợ dân sinh ở TP HCM cho thấy lượng rau về chợ kém phong phú so với trước. Nhiều loại có hàng thì chất lượng cũng không bằng ngày thường, giá lại tăng. Tăng mạnh nhất là nhóm rau cải, giá bán lẻ khoảng 30.000 đồng/kg; xà lách, rau thơm 60.000 - 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 50% so với tháng trước. Các loại bầu, bí khoảng 17.000 - 20.000 đồng/kg, tăng 30% so với tháng trước.

Ông Lê Minh Quẩn, Giám đốc HTX Rau sạch Song Hy (huyện Củ Chi, TP HCM), cho biết mưa nhiều làm rau hư hại, năng suất thấp nên nguồn cung giảm, giá tăng. "Giá từ HTX tăng không đáng kể do đơn hàng sỉ từ trường học đang ngưng dịp hè nhưng người tiêu dùng phải chịu giá tăng nhiều hơn vì chi phí vận chuyển gần đây tăng" - ông Quẩn giải thích.

Mưa nhiều khiến nhiều loại rau giảm sản lượng, chất lượng nhưng giá lại tăng

Theo ông Phan Tư Nhuận, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Sông Xanh (TP HCM) - chuyên cung cấp rau mầm, rau cỡ nhỏ (rau baby) vào các siêu thị, đơn hàng kênh này đã tăng 20%-30% do giá rau chợ tăng nóng trong khi giá siêu thị ổn định. "Rau chợ hiện nay chủ yếu là trồng ngoài đất, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên sản lượng không ổn định, còn các đơn vị có hợp đồng đầu ra nhờ đầu tư nhà màng, nhà lưới nên ảnh hưởng ít hơn. Một số mặt hàng tại siêu thị đang có giá rẻ hơn chợ nên thu hút người tiêu dùng" - ông Nhuận cho biết.

Dù đã có sự chuẩn bị cho mùa mưa, HTX nông nghiệp Tuấn Ngọc (chuyên rau thủy canh ở TP Thủ Đức) tăng sản lượng 40% so với mùa nắng nhưng vẫn không đủ hàng cung cấp. Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Tuấn Ngọc, thông tin so với lượng đặt hàng, HTX phải tăng 100% sản lượng mới đủ nhu cầu. Hiện HTX vẫn giữ giá như cũ và chỉ ưu tiên cho khách có hợp đồng dài hạn. Năm nay mưa nhiều, nông dân trồng rau ngoài đất sẽ còn bị đứt lứa, tình trạng hụt rau sẽ còn tái diễn trong thời gian tới.

